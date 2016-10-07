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У Луцьку просять відновити маршрутку №14

У Луцьку просять відновити маршрутку №14
Лучани просять відновити рух маршрутного таксі №14.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

"Прохання відновити рух маршрутного таксі №14, або змінити рух інших таксі, щоб їх маршрут пролягав по вул. Станіславського - Львівська", - пише автор петиції Світлана Сергіївна Дудка.

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Підтримати петицію можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1329?fbclid=IwAR1a0NVwEv2Xvhxp7G89D8uVkfpvwen602GmjFbnuXMxg_PHcobjel8m6Vs

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Теги: маршрутки, транспорт, Луцьк
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