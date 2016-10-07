У Луцьку просять відновити маршрутку №14





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій.



"Прохання відновити рух маршрутного таксі №14, або змінити рух інших таксі, щоб їх маршрут пролягав по вул. Станіславського - Львівська", - пише автор петиції Світлана Сергіївна Дудка.



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Підтримати петицію можна за посиланням:

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