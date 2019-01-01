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Залізничник з Ковеля вирощував коноплю та зберігав зброю

Залізничник з Ковеля вирощував коноплю та зберігав зброю
У Ковелі залізничник у вільний від роботи час займався вирощуванням наркотиків у власній теплиці.

У Ковельському міськрайонному суді оголосили вирок монтеру Ковельської дистанції колії Львівської залізниці за зберігання вогнепальної зброї та вирощування коноплі, - повідомляє Район. Ковель.

Під час обшуку 30 травня 2019 року за місцем фактичного проживання 47-річного ковельчанина поліція вилучила стартовий пістолет «Stalker», який був перероблений для пострілів вогнепальною зброєю. За словами чоловіка, він нібито знайшов зброю у траві.

Крім цього, на своїй присадибній ділянці залізничник сконструював теплицю, де посіяв і доглядав коноплю. Поліцейські зафіксували та вилучили тут 140 стебел рослин коноплі. 6 стебел «городник» уже висушив та подрібнив, виготовивши особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.

Суд визнав обвинуваченого винним за трьома статтями Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з дворічним умовним терміном. З нього також стягнуто в дохід держави судові витрати, пов’язані з проведенням експертиз, в загальній сумі 5 тисяч 652 гривень.

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Теги: Ковель, вирощування наркотиків, зберігання зброї, залізничник
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