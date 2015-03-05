На Волині понад 3 тисячі людей захворіло на ГРВІ: медики попереджають про нові небезпечні віруси
Сьогодні, 17:13
На Волині 30 вересня 2 розпочався епідемічний сезон із захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип, який буде тривати до 20-го тижня 2020 року.
Про це інформує лабораторний центр Волинської області.
Впродовж 40 тижня 2019 року гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло понад 3 тисячі осіб, із них понад 2 тис – це діти до 17 років (68%). Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 78 осіб (2,5% від захворілих, із них 72% діти). Показник захворюваності знаходиться на рівні аналогічного періоду минулого року.
Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусами, котрі ймовірно циркулюватимуть в Україні у новому епідсезоні будуть:
- “Канзас” (А/H3N2)
- “Брісбен” (А/Н1N1)
- “Колорадо” (належить до гілки B/Victoria)
- “Пхукет” (належить до гілки B/Yamagata).
Із чотирьох вірусів новими для України і є два – “Канзас” і “Брісбен”.
Більшість противірусних препаратів з ними не можуть впоратися і хвороба може протікати з ускладненнями (пневмонія, міокардит, енцефаліт, менінгіт) або завершитися летальним результатом.
Минулого року, коли превалював штам вірусу “Сингапур”, в Україні від ускладнень грипу померли 64 людини (у США цей вірус забрав життя 80 тисяч людей).
Найефективнішим заходом профілактики грипу є вакцинація, в першу чергу груп епідемічного та медичного ризику. Лікарі-епідеміологи наполегливо рекомендують провести щеплення в жовтні — листопаді, щоб імунітет навчився боротися з новими штамами вірусу до початку епідемії, а на це йому потрібно від 7 до 14 днів.
До сезону епідемії 2019-2020 року в Україні зареєстровані дві вакцини від грипу (Ваксигрип, Франція та Джісі флю, Корея), котрі вже доступні в аптеках міста. Відповідно до законодавства, щеплення проти грипу не входять до Національного календаря щеплень, а відтак, вакцина проти грипу не закуповується за кошти державного бюджету. Її можна придбати в аптеці за власний кошт або за кошти підприємств, місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику (медпрацівники, вчителі, діти до 5 років, вагітні, літні люди, пацієнти із хронічними захворюваннями).
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Про це інформує лабораторний центр Волинської області.
Впродовж 40 тижня 2019 року гострими респіраторними вірусними інфекціями в області захворіло понад 3 тисячі осіб, із них понад 2 тис – це діти до 17 років (68%). Кількість госпіталізованих з приводу ГРВІ становить 78 осіб (2,5% від захворілих, із них 72% діти). Показник захворюваності знаходиться на рівні аналогічного періоду минулого року.
Згідно з прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров’я, вірусами, котрі ймовірно циркулюватимуть в Україні у новому епідсезоні будуть:
- “Канзас” (А/H3N2)
- “Брісбен” (А/Н1N1)
- “Колорадо” (належить до гілки B/Victoria)
- “Пхукет” (належить до гілки B/Yamagata).
Із чотирьох вірусів новими для України і є два – “Канзас” і “Брісбен”.
Більшість противірусних препаратів з ними не можуть впоратися і хвороба може протікати з ускладненнями (пневмонія, міокардит, енцефаліт, менінгіт) або завершитися летальним результатом.
Минулого року, коли превалював штам вірусу “Сингапур”, в Україні від ускладнень грипу померли 64 людини (у США цей вірус забрав життя 80 тисяч людей).
Найефективнішим заходом профілактики грипу є вакцинація, в першу чергу груп епідемічного та медичного ризику. Лікарі-епідеміологи наполегливо рекомендують провести щеплення в жовтні — листопаді, щоб імунітет навчився боротися з новими штамами вірусу до початку епідемії, а на це йому потрібно від 7 до 14 днів.
До сезону епідемії 2019-2020 року в Україні зареєстровані дві вакцини від грипу (Ваксигрип, Франція та Джісі флю, Корея), котрі вже доступні в аптеках міста. Відповідно до законодавства, щеплення проти грипу не входять до Національного календаря щеплень, а відтак, вакцина проти грипу не закуповується за кошти державного бюджету. Її можна придбати в аптеці за власний кошт або за кошти підприємств, місцевих бюджетів для пріоритетних груп ризику (медпрацівники, вчителі, діти до 5 років, вагітні, літні люди, пацієнти із хронічними захворюваннями).
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