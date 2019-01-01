Волинянка – переможець чемпіонату України серед майстрів перукарського мистецтва. ФОТО

Анна Дубовик - переможець XXII чемпіонату України серед майстрів перукарського мистецтва.



У вересні в Києві відбувся фінал відбіркових турів 2018-2019 років - XXII чемпіонат України серед майстрів перукарського мистецтва. За звання найкращих у цій галузі змагались перукарі, візажисти та стилісти, - інформує сайт



Цей чемпіонат вже внесено в Книгу рекордів України як наймасштабніший, в якому були задіяні 524 майстри та понад 1500 учасників-моделей.



Успішно виступила на престижному форумі перукар з Ковеля Анна Дубовик. Майстриня здобула перемогу у номінаціях «Подіумна вечірня зачіска», «Коктельна зачіска з елементами плетіння» та стала бронзовою призеркою у номінації «Весільна зачіска з елементами плетіння».



На відбіркових турах чемпіонату ковельчанка завоювала «золото» у номінаціях «Модний жіночий образ», «Сучасна салонна зачіска», «Весільна зачіска з елементами плетіння» та «срібло» за «Коктельну зачіску з елементами плетіння».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанка- переможець XXII чемпіонату України серед майстрів перукарського мистецтва.У вересні в Києві відбувся фінал відбіркових турів 2018-2019 років - XXII чемпіонат України серед майстрів перукарського мистецтва. За звання найкращих у цій галузі змагались перукарі, візажисти та стилісти, - інформує сайт Ковельради Цей чемпіонат вже внесено в Книгу рекордів України як наймасштабніший, в якому були задіяні 524 майстри та понад 1500 учасників-моделей.Успішно виступила на престижному форумі перукар з Ковеля Анна Дубовик. Майстриня здобула перемогу у номінаціях «Подіумна вечірня зачіска», «Коктельна зачіска з елементами плетіння» та стала бронзовою призеркою у номінації «Весільна зачіска з елементами плетіння».На відбіркових турах чемпіонату ковельчанка завоювала «золото» у номінаціях «Модний жіночий образ», «Сучасна салонна зачіска», «Весільна зачіска з елементами плетіння» та «срібло» за «Коктельну зачіску з елементами плетіння».

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