На Волині за тиждень виявили 18 порушень правил рибальства. ФОТО

У період з 30 вересня по 7 жовтня 2019 року Волинський рибоохоронний патруль задокументував 18 порушень природоохоронного законодавства.Про це повідомили у пресслужбі Волинського рибоохоронного патруля.Патруль склав чотири протоколи за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП), п’ять - за грубі порушення правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП), три – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП) та два - за продаж заборонених знарядь лову (ч. 1 ст. 85-1 КУпАП). Крім того, оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.«У порушників вилучено 58 кг водних біоресурсів та сім од. заборонених знарядь лову (сітки). Накладено штрафів на суму 204 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 982 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 1 жовтня державні інспектори здійснили спільний з громадськістю рибоохоронний рейд на ринки м. Луцька. Так, на Центральному ринку міста викрили громадянку, яка здійснювала продаж незаконного знаряддя лову – риболовецької сітки. Згодом рейдова група зафіксувала аналогічне порушення. На ринку «Завокзальний» виявили громадянина, який здійснював продаж сітки. Зокрема, протягом року даного порушника викрили вже вдруге. На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП.Наступного дня рибоохоронний патруль зафіксував грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на р. Стохід, поблизу с. Рудка Любешівського району Волинської області. Близько 8 години виявили порушника, який здійснював вилов риби забороненим знаряддям – риболовецькою сіткою.Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони, порушнику не вдалося завдати шкоди рибному господарству. На чоловіка оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності.4 жовтня в ході рибоохоронної роботи державні інспектори спільно з громадські активісти здійснили рейд на ринки Ковельського району. З метою попередження порушень у сфері рибоохоронного законодавства рейдовою групою проводилась масово-роз’яснювальна робота серед працівників ринків.На Центральному ринку м. Ковель патруль виявив громадянина, який здійснював незаконний продаж раків без дозвільних документів. На особу складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності.