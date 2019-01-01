Rammstein, Еверест та Остап Бендер: 10 бліц-запитань меру Житомира від Тараса Шкітера. ВІДЕО

Сергій Сухомлин відповів на 10 особистих бліц-запитань від журналіста Тараса Шкітера.



Зробив він це в інтерв'ю ток-шоу "Протилежний погляд LIVE" на 12 каналі, пише



– Ваша найсильніша риса?



– Напевно, перемагати самого себе.



– Ваш найбільший страх?



– Не виправдати очікування батьків та дітей.



– Ваша найзаповітніша мрія?



– Піднятися на Еверест.



– Улюблена музика?



– "Океан Ельзи", "Раммштайн" та багато іншого.



– Із яким літературним героєм ви себе асоціюєте?



– Іноді з Остапом Бендером, такий авантюризм в мене є.



– Що найбільше ви любите?



– Найбільше люблю час із сім'єю, це найцікавіший час.



– Що ви найбільше ненавидете?



– Іноді ненавиджу постійно пояснювати прості та зрозумілі для мене речі.



– Якою здібністю ви б хотіли володіти?



– Співати класно, але в мене нема слуху.



– На які гріхи вам найлегше закрити очі?



– Не суди, і не судимим будеш.



– Що б ви сказали Богу, якби опинилися перед ним?



– А що йому казати, він про тебе знає набагато більше, ніж ти сам.







Нагадаємо, розмова, яку провів ведучий Тарас Шкітер відбувалася в рамках спецпроекту: серії інтерв’ю із мерами успішними міст України. На прикладі їхньої роботи, лучанам хочуть показати, як розвивається місто, що має керівника. Раніше відбулися інтерв’ю із мером Дніпра Борисом Філатовим та очільником Тернополя Сергієм Надалом.

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