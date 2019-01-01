Журналіст, якого відштовхувала прессекретарка Зеленського, написав заяву до поліції

Данило Яневський написав заяву в поліцію на прессекретаря Президента України Володимира Зеленського Юлію Мендель.



Текст заяви він виклав на своїй сторінці у Facebook, передає



«Повідомляю вас про наступні обставини: з відкритих джерел (мережа Інтернет) мені стало відомо про вчинення злочину службовою особою - прессекретарем Президента України громадянкою Мендель Юлією Володимирівною», — написав журналіст.



За його словами, 5 вересня 2019 року, близько 10 години ранку до будівлі Вищого антикорупційного суду прибув Президент України Володимир Зеленський. Біля входу на Президента чекали представники ЗМІ, серед яких був журналіст програми «Схеми» «Радіо Свобода» та Першого Суспільного телеканалу Сергій Андрушко.



«Прессекретар Президента Мендель Ю.В у грубій формі відштовхнула журналіста під час задання ним запитання Президенту та фактично завадила Президенту виконати свій обов’язок, щодо надання відповіді на запитання журналіста відносно висвітлення діяльності посадової особи Офісу Президента України», — написав журналіст.



За його словами, дії прессекретаря є протиправними, оскільки застосувавши фізичний вплив на журналіста прессекретарем допущено умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності, відповідальність за які передбачено ст. 171 КК України.



«Здійснивши напад на журналіста, службова особа Мендель Ю.В. з перевищенням повноважень, умисно порушила право журналіста на вільне збирання інформації, унеможливила його доступ до інформації, здійснила вплив у фізичній формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків», — написав журналіст.



За його словами, це не єдиний випадок, коли прессекретар перешкоджала діяльності журналістів. Так, 15 вересня 2019 р. вона відштовхнула журналіста «Радіо «Свобода» Крістофера Міллера від Президента України, коли той задавав питання.



«Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 55, 56, 214, 215, 216 КПК України, прошу: внести мою заяву про вчинення Мендель Юлією Володимирівною кримінального правопорушення за ч.2. ч.3 ст. 171 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань та видати мені пам’ятку про процесуальні права та обов’язки», — йдеться в повідомленні.



Окрім того, журналіст Яневський у заяві просить розпочати досудове розслідування і повідомити його про початок кримінального провадження.

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