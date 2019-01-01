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У волинському місті на день знизять тиск води

У волинському місті на день знизять тиск води
У Рожищі 8 жовтня обмежать тиск води.

Про це повідомили у пресслужбі міськради Рожища.

З 8:00 до 17:00 здійснюватимуть ремонтні роботи на водопроводі у місті Рожище.

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт знизять тиск подачі води в місті, а на вулиці Заньковецькій води не буде взагалі.

«Адміністрація Рожищенського ПЖКГ просить поставитись із розумінням до можливих незручностей та рекомендує рожищанам зробити необхідний запас води», йдеться у повідомленні.

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Теги: вода, тиск, Рожище, Волинь
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