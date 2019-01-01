У волинському місті на день знизять тиск води





Про це повідомили у пресслужбі



З 8:00 до 17:00 здійснюватимуть ремонтні роботи на водопроводі у місті Рожище.



У зв’язку із проведенням ремонтних робіт знизять тиск подачі води в місті, а на вулиці Заньковецькій води не буде взагалі.



«Адміністрація Рожищенського ПЖКГ просить поставитись із розумінням до можливих незручностей та рекомендує рожищанам зробити необхідний запас води», йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі 8 жовтня обмежать тиск води.Про це повідомили у пресслужбі міськради Рожища.З 8:00 до 17:00 здійснюватимуть ремонтні роботи на водопроводі у місті Рожище.У зв’язку із проведенням ремонтних робіт знизять тиск подачі води в місті, а на вулиці Заньковецькій води не буде взагалі.«Адміністрація Рожищенського ПЖКГ просить поставитись із розумінням до можливих незручностей та рекомендує рожищанам зробити необхідний запас води», йдеться у повідомленні.

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