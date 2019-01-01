8 жовтня на Волині: гортаючи календар
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8 жовтня день народження у волинської поетеси Клави Корецької (на фото).
Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Сергій.
Також 8 жовтня в Україні професійне свято відзначають юристи.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх юристів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
8 жовтня у 1987 році почесним лучанином став учасник війни Олексій Гаврилов та слюсар-сантехнік Юрій Хмелевський.
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Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Сергій.
Також 8 жовтня в Україні професійне свято відзначають юристи.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх юристів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
8 жовтня у 1987 році почесним лучанином став учасник війни Олексій Гаврилов та слюсар-сантехнік Юрій Хмелевський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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