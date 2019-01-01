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8 жовтня на Волині: гортаючи календар

8 жовтня на Волині: гортаючи календар
8 жовтня день народження у волинської поетеси Клави Корецької (на фото).

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Сергій.

Також 8 жовтня в Україні професійне свято відзначають юристи.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх юристів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

8 жовтня у 1987 році почесним лучанином став учасник війни Олексій Гаврилов та слюсар-сантехнік Юрій Хмелевський.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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