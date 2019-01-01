На весіллі отруїлося майже 130 гостей
Сьогодні, 22:22
У Чернівецькій області загальна кількість потерпілих від отруєння на святкуванні весілля у ресторані зросла до 129 осіб.
Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України.
"За оперативними даними, станом на 12.00 7 жовтня всього захворілих 129 осіб, з них 36 дітей, які 29 та 30 вересня 2019 року вживали страви на весіллі в барі смт Путила Путильського району Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що госпіталізовано 73 потерпілих, із них 19 дітей. Решта хворих лікуються амбулаторно.
За результатами обстеження клінічного матеріалу від 20-ти хворих, виділено Salmonella enteritidis. Зокрема, бактерію виділено в зразках страв із форелі, курки, смаженої риби, курячого рулету, ковбаси та пирога з м'ясом, які споживали потерпілі.
Як відомо, перші повідомленні про масове отруєння в м. Путила Чернівецької області зявилися 29 вересня.
Всі потерпілі відвідували бар-ресторан у смт Путила Путильського району Чернівецькї області.
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Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України.
"За оперативними даними, станом на 12.00 7 жовтня всього захворілих 129 осіб, з них 36 дітей, які 29 та 30 вересня 2019 року вживали страви на весіллі в барі смт Путила Путильського району Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що госпіталізовано 73 потерпілих, із них 19 дітей. Решта хворих лікуються амбулаторно.
За результатами обстеження клінічного матеріалу від 20-ти хворих, виділено Salmonella enteritidis. Зокрема, бактерію виділено в зразках страв із форелі, курки, смаженої риби, курячого рулету, ковбаси та пирога з м'ясом, які споживали потерпілі.
Як відомо, перші повідомленні про масове отруєння в м. Путила Чернівецької області зявилися 29 вересня.
Всі потерпілі відвідували бар-ресторан у смт Путила Путильського району Чернівецькї області.
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