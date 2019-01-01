У Луцьку — Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Лесі Українки. ВІДЕО

В обласному центрі Волині розпочався ХХІІІ Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Лесі Українки.Цьогоріч в конкурсі беруть участь 14 акторів та студентів театральних вишів з Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Львова, Рівного та Луцька, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.Розпочалося дійство на Театральному майдані біля пам’ятника Лесі Українки. Тут зібралися учасники конкурсу, організатори та громадськість міста. Під час урочистого відкриття заходу учасники за допомогою жеребкування визначили порядок своїх виступів."Я приїхала з Харківського університету імені Котляревського. Навчаюся на курсі: “Актор драмтеатру та кіно”. Приїхала на конкурс, бо мені подобаються усі заходи, які організовує Спілка театральних діячів України. Вони є співорганізаторами цього конкурсу. Мені подобаються конкурси, адже ми знайомимося з акторами з різних міст. Після кожного конкурсу є комунікативна база тих людей. На першому турі читаю “Русалка” музично-літературний твір, а на другому турі — це буде уривок з роману Юрія Винничука “Танго смерті”, - сказала учасниця конкурсу з ХарковаДиректор Волинського академічного обласного театру ляльокрозповів, що до 120-річчя Лесі Українки Спілка театральних діячів започаткувала цей конкурс і він відбувається у всіх областях Україні."Ми маємо зональні відділення Українського театрального товариства, які рекомендують цих переможців у себе на зональних конкурсах вже сюди на заключний. У Луцьку — це заключний конкурс", - зазначив директор обласного лялькового театру.