В Україні розсекретили декларації військових прокурорів





Про це повідомляє пресслужба НАЗК.



Зокрема, доступними для українців стали 596 документів стосовно 117 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національне агентство з питань запобігання корупції завершило роботи з відкриття доступу до декларацій військових прокурорів в публічній частині Реєстру.Про це повідомляє пресслужба НАЗК.Зокрема, доступними для українців стали 596 документів стосовно 117 осіб.

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