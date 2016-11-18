В Україні розсекретили декларації військових прокурорів
Сьогодні, 23:34
Національне агентство з питань запобігання корупції завершило роботи з відкриття доступу до декларацій військових прокурорів в публічній частині Реєстру.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Зокрема, доступними для українців стали 596 документів стосовно 117 осіб.
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Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Зокрема, доступними для українців стали 596 документів стосовно 117 осіб.
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