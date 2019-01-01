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Колишнього нардепа Пашинського арештували на 2 місяці

Колишнього нардепа Пашинського арештували на 2 місяці
Суд взяв нардепа 8-го скликання від "Народного фронту" Сергія Пашинського під варту до 4 грудня.

Рішення ухвалили 7 жовтня. Про таку форму запобіжного заходу клопотало Державне бюро розслідувань, - пише Газета ua.

Пашинського підозрюють у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження громадянину В'ячеславу Хімікусу. Пашинський вистрілив йому в ногу у 2016 році.

Сторона обвинувачення просила взяти екс-нардепа під варту з огляду на те, що він може впливати на свідків або виїхати закордон.

Пашинський розповів свою версію. За його словами, 31 грудня він з дружиною повертався додому. На вузькій дорозі вони ледь не зіткнулися з мікроавтобусом. Дружина попросила чоловіків у "Фольцвагені" увімкнути аварійку. На що вони почали погрожувати її зґвалтувати. Екс-нардеп вирішив вимагати в них вибачення. Він вийшов з автівки. Хімікус напав на нього з пляшкою, вдаривши по голові. Пашинський упав. Чоловік продовжив погрожувати.

"Розуміючи небезпеку, що дружина у трьох метрах, з метою зупинити напад вистрілив йому в ногу. Після цього я крикнув дружині викликати швидку і поліцію. Я сам надав йому першу допомогу", — сказав Пашинський.

Та додав, що його син поїхав з травмованим чоловіком у лікарню.

Пашинський звернув увагу, що події сталися 3 роки тому й ставив риторичне запитання, чому справу розглядають зараз.

"Є в нас у державі такий персонаж Андрій Портнов (...) Він розказував, що він мене посадить. У мене є всі підстави казати, що орган досудового слідства координує свої дії з Портновим", — заявив Пашинський.

"Я звичайно буду працювати зі слідством, я нікуди не поїду, я робитиму все, щоб очистити своє ім'я".

Як відомо, 31 грудня 2016-го народний депутат Сергій Пашинський вистрілив із травматичного пістолета в ногу В'ячеславові Хімікусу. Інцидент стався у селі Хлепча Васильківського району на Київщині.

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Теги: Сергій Пашинський, суд
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Коментарі 1
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Колись і луценко сидів, а потім генпрокурором став, а юля? Далеко піде...
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