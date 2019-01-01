Колишнього нардепа Пашинського арештували на 2 місяці

Суд взяв нардепа 8-го скликання від "Народного фронту"під варту до 4 грудня.Рішення ухвалили 7 жовтня. Про таку форму запобіжного заходу клопотало Державне бюро розслідувань, - пише Газета ua.Пашинського підозрюють у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження громадянину. Пашинський вистрілив йому в ногу у 2016 році.Сторона обвинувачення просила взяти екс-нардепа під варту з огляду на те, що він може впливати на свідків або виїхати закордон.Пашинський розповів свою версію. За його словами, 31 грудня він з дружиною повертався додому. На вузькій дорозі вони ледь не зіткнулися з мікроавтобусом. Дружина попросила чоловіків у "Фольцвагені" увімкнути аварійку. На що вони почали погрожувати її зґвалтувати. Екс-нардеп вирішив вимагати в них вибачення. Він вийшов з автівки. Хімікус напав на нього з пляшкою, вдаривши по голові. Пашинський упав. Чоловік продовжив погрожувати."Розуміючи небезпеку, що дружина у трьох метрах, з метою зупинити напад вистрілив йому в ногу. Після цього я крикнув дружині викликати швидку і поліцію. Я сам надав йому першу допомогу", — сказав Пашинський.Та додав, що його син поїхав з травмованим чоловіком у лікарню.Пашинський звернув увагу, що події сталися 3 роки тому й ставив риторичне запитання, чому справу розглядають зараз."Є в нас у державі такий персонаж Андрій Портнов (...) Він розказував, що він мене посадить. У мене є всі підстави казати, що орган досудового слідства координує свої дії з Портновим", — заявив Пашинський."Я звичайно буду працювати зі слідством, я нікуди не поїду, я робитиму все, щоб очистити своє ім'я".Як відомо, 31 грудня 2016-го народний депутат Сергій Пашинський вистрілив із травматичного пістолета в ногу В'ячеславові Хімікусу. Інцидент стався у селі Хлепча Васильківського району на Київщині.