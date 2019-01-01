Для економії та безпеки: що волинянам потрібно зробити перед початком опалювального сезону

На Волині триває місячник з безпечного використання газу в побуті.Напередодні опалювального сезону 2019-2020 рр. для підвищення рівня безпеки споживання газу АТ «Волиньгаз» з 15 вересня до 15 жовтня проводить місячник з безпечного та економного споживання природного газу, - повідомляє прес-служба газовиків.Мета місячника – недопустити виникнення нещасних випадків під час користування газом у побуті.“Для безперебійного газопостачання споживачам потрібно своєчасно оплачувати за використаний газ. А також слідкувати за роботою газових приладів. При витоках газу негайно залишати приміщення і телефонувати в газову службу за номером 104. На Волині станом на 30 вересня зафіксовано 2 аварії, 5 постраждалих і 2 нещасних випадки”, - розповів головний інженер АТ “Волиньгаз”Восени фахівці газової компанії розповіли про правила користування газом у побуті учням 25 –ти волинських шкіл. Понад 6 тис. дітей більше дізнались про газ. Також газовики активно проводять наради з власниками житлово-комунальних фондів (ОСББ, ЖБК) та відвідують підприємства і організації. Інформують споживачів про основні правила використання блакитного палива та небезпеку отруєння чадним газом. Восени проінструктовано більше 4 тис.споживачів житлових квартир і приватних будинків.У технічному класі АТ «Волиньгаз» (адреса: м.Луцьк, вул.І.Франка, 12) кожен волинянин може повторно пройти інструктаж щодо використання природного газу в побуті.Згідно з законом, відповідальність за стан та утримання газових приладів в оселях і безпечне їх використання покладено на власників житла, квартиронаймачів, мешканців, осіб, які використовують природний газ.Осінь - час, коли треба утеплювати приміщення, перевірити опалювальне обладнання та димовентиляційні канали, за необхідності щось відремонтувати чи замінити. Варто пам’ятати, що під час роботи газового приладу в помешканні повинна бути хороша вентиляція кухні і обов’язково завжди відкриті кватирки.1.Перевірити технічний стан автоматики газового обладнання.2.Звернутися до спеціалістів для перевірки стану димових та вентиляційних каналів та отримання акта.3.Пофарбувати надземні газопроводи, щоб захистити їх від корозії.4.Підрізати гілки дерев поряд з газопроводами – аби уникнути пошкоджень.5.Утеплити димоходи, щоб уникнути накопичення конденсату. Для цього димохід огорнути спеціальним матеріалом та, за бажанням, оздобити металевим листом чи плівкою.1.Замінити застаріле газове обладнання на нове – економніше.2.Утеплити стіни приміщення.3.Використовувати газ для індивідуального опалення лише коли температура повітря в приміщенні нижча за комфортну. Вмикати опалення, коли температура в помешканні нижча за 18°С.