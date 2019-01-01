Росія передала Україні небезпечного злочинця

В Україну з Росії екстрадували підозрюваного у вбивстві.У жовтні 2017 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що у квартирі знайшли чоловіка з ознаками насильницької смерті. Також зникло авто, яким користувався загиблий. Про це повідомляє Газета ua, з посиланням на прес-службу поліції Києва.У ході розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваного, ним виявився 22-річний знайомий вбитого. На той момент чоловік вже переховувався на території Російської Федерації."Тому йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину і оголосили в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.У січні цього року слідчі встановили місцезнаходження і затримали підозрюваного на території Російської Федерації в місті Санкт-Петербург. Після цього його екстрадували в Україну.