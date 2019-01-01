Росія передала Україні небезпечного злочинця
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В Україну з Росії екстрадували підозрюваного у вбивстві.
У жовтні 2017 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що у квартирі знайшли чоловіка з ознаками насильницької смерті. Також зникло авто, яким користувався загиблий. Про це повідомляє Газета ua, з посиланням на прес-службу поліції Києва.
У ході розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваного, ним виявився 22-річний знайомий вбитого. На той момент чоловік вже переховувався на території Російської Федерації.
"Тому йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину і оголосили в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.
У січні цього року слідчі встановили місцезнаходження і затримали підозрюваного на території Російської Федерації в місті Санкт-Петербург. Після цього його екстрадували в Україну.
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У жовтні 2017 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що у квартирі знайшли чоловіка з ознаками насильницької смерті. Також зникло авто, яким користувався загиблий. Про це повідомляє Газета ua, з посиланням на прес-службу поліції Києва.
У ході розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваного, ним виявився 22-річний знайомий вбитого. На той момент чоловік вже переховувався на території Російської Федерації.
"Тому йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину і оголосили в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.
У січні цього року слідчі встановили місцезнаходження і затримали підозрюваного на території Російської Федерації в місті Санкт-Петербург. Після цього його екстрадували в Україну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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