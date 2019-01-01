вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Росія передала Україні небезпечного злочинця

Росія передала Україні небезпечного злочинця
В Україну з Росії екстрадували підозрюваного у вбивстві.

У жовтні 2017 року в поліцію надійшло повідомлення про те, що у квартирі знайшли чоловіка з ознаками насильницької смерті. Також зникло авто, яким користувався загиблий. Про це повідомляє Газета ua, з посиланням на прес-службу поліції Києва.

У ході розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваного, ним виявився 22-річний знайомий вбитого. На той момент чоловік вже переховувався на території Російської Федерації.

"Тому йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину і оголосили в міжнародний розшук", - йдеться в повідомленні.

У січні цього року слідчі встановили місцезнаходження і затримали підозрюваного на території Російської Федерації в місті Санкт-Петербург. Після цього його екстрадували в Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія передала Україні небезпечного злочинця
Сьогодні, 04:11
Латвія прийме на реабілітацію звільнених з російського полону українських моряків із сім`ями
Сьогодні, 03:12
Для економії та безпеки: що волинянам потрібно зробити перед початком опалювального сезону
Сьогодні, 02:16
Міжнародні резерви України зменшилися майже на 3%
Сьогодні, 01:32
Колишнього нардепа Пашинського арештували на 2 місяці
Сьогодні, 00:24
Схожі новини
«Цьому щиро радіє вся Україна!», – Порошенко про звільнення бранців Кремля «Цьому щиро радіє вся Україна!», – Порошенко про звільнення бранців Кремля
07 вересень, 21:46
Довгоочікувана зустріч: до України повернулись 35 полонених з Росії. ВІДЕО Довгоочікувана зустріч: до України повернулись 35 полонених з Росії. ВІДЕО
07 вересень, 14:20
Біля кордонів України Росія проведе масштабні військові навчання Біля кордонів України Росія проведе масштабні військові навчання
06 вересень, 22:50
Розпочався обмін полоненими між Україною та Росією, - ЗМІ Розпочався обмін полоненими між Україною та Росією, - ЗМІ
30 серпень, 06:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Встановили особу чоловіка, який може бути причетний до погроз зґвалтуванням школяркам у Луцьку
07 жовтень, 17:35
 1
Росія передала Україні небезпечного злочинця
Сьогодні, 04:11
 0
Латвія прийме на реабілітацію звільнених з російського полону українських моряків із сім`ями
Сьогодні, 03:12
 0
Для економії та безпеки: що волинянам потрібно зробити перед початком опалювального сезону
Сьогодні, 02:16
 0
Міжнародні резерви України зменшилися майже на 3%
Сьогодні, 01:32
 0
Медіа
відео
1/8
﻿