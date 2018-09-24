Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами
Сьогодні, 08:10
Лучанин Дмитро Монатік, який відправився в міжнародний гастрольний тур, зворушив шанувальників рідкісними фото зі своїми синами Данилом і Платоном.
Його дружина Ірина Демічева з дітьми днями прилетіла до Відня, що провести вихідні у сімейному колі, - пише Канал24.
Монатік рідко показує світлини з приватного життя, але нові фото на сторінці в інстаграмі швидко стали обговорюваними у мережі. Додамо, що артист ніколи не публікує обличчя своїх дітей, захищаючи їх від зайвої публічності у такому віці.
На нових знімках зіркове сімейство прогулялося у Відні. Маленькі хлопці позували у схожому одязі і чорних шапках зі спини. У підписі Монатік вкотре зізнався у тому, що його сім'я є найважливішою для нього.
"Такі дорогоцінні миттєвості. Нічого, сьогодні, не може бути прекрасніше, ніж твоя сім'я, яка приїжджає до тебе під час туру. Запам'ятовую кожну мить, секундами кожними... З Вами... У нас сьогодні величезне свято",
– написав артист.
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Його дружина Ірина Демічева з дітьми днями прилетіла до Відня, що провести вихідні у сімейному колі, - пише Канал24.
Монатік рідко показує світлини з приватного життя, але нові фото на сторінці в інстаграмі швидко стали обговорюваними у мережі. Додамо, що артист ніколи не публікує обличчя своїх дітей, захищаючи їх від зайвої публічності у такому віці.
На нових знімках зіркове сімейство прогулялося у Відні. Маленькі хлопці позували у схожому одязі і чорних шапках зі спини. У підписі Монатік вкотре зізнався у тому, що його сім'я є найважливішою для нього.
"Такі дорогоцінні миттєвості. Нічого, сьогодні, не може бути прекрасніше, ніж твоя сім'я, яка приїжджає до тебе під час туру. Запам'ятовую кожну мить, секундами кожними... З Вами... У нас сьогодні величезне свято",
– написав артист.
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