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Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами

Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами
Лучанин Дмитро Монатік, який відправився в міжнародний гастрольний тур, зворушив шанувальників рідкісними фото зі своїми синами Данилом і Платоном.

Його дружина Ірина Демічева з дітьми днями прилетіла до Відня, що провести вихідні у сімейному колі, - пише Канал24.

Монатік рідко показує світлини з приватного життя, але нові фото на сторінці в інстаграмі швидко стали обговорюваними у мережі. Додамо, що артист ніколи не публікує обличчя своїх дітей, захищаючи їх від зайвої публічності у такому віці.
Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами
Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами
Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами


На нових знімках зіркове сімейство прогулялося у Відні. Маленькі хлопці позували у схожому одязі і чорних шапках зі спини. У підписі Монатік вкотре зізнався у тому, що його сім'я є найважливішою для нього.
Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами
Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами

"Такі дорогоцінні миттєвості. Нічого, сьогодні, не може бути прекрасніше, ніж твоя сім'я, яка приїжджає до тебе під час туру. Запам'ятовую кожну мить, секундами кожними... З Вами... У нас сьогодні величезне свято",
– написав артист.

Лучанин MONATIK показав рідкісні світлини прогулянки із синами

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Теги: Дмитро Монатік, Луцьк
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