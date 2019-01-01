Один із лідерів «Волині» потрапив до збірної туру Першої ліги

Гравець ФК «Волинь»увійшов до символічної збірної туру Першої ліги за версією Sport Arena.Про це йдеться на сторінках спортивного видання.Також до числа 11 накращих гравців туру за версією Sport Arena, потрапив, який свого часу теж захищав кольори луцького клубу.«Черговий надзвичайно ефективний матч у виконанні колишнього збірника. У Запоріжжі Кожанов зрівняв рахунок у дуже важливий момент і став повноправним співавтором голу Хагназарі, пошматувавши лівий фланг оборони Металурга. Після його проривів могли забивати ще Пономар і Бартулович, а ще один удар самого Дениса виніс із лінії воріт суперник. Вирішальний вклад у вольову перемогу», - написали про «хрестоносця» Кожанова.