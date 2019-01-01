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Посеред волинського міста виявили два черепи

Посеред волинського міста виявили два черепи
У Горохові на вулиці Галана знайшли два черепи.

Про це пише Волинь Нова.

Зазначають, що їх знайшли під час компання траншеї для водогону.

Наразі знахідку направили на відповідну експертизу.

Після її результатів, зі слів Горохівського міського голови Віктора Годика, останки будуть перепоховають.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: Волинь, Горохів, череп
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