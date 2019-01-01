Посеред волинського міста виявили два черепи





Про це пише



Зазначають, що їх знайшли під час компання траншеї для водогону.



Наразі знахідку направили на відповідну експертизу.



Після її результатів, зі слів Горохівського міського голови Віктора Годика, останки будуть перепоховають.



Леся ВЛАШИНЕЦЬ.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові на вулиці Галана знайшли два черепи.Про це пише Волинь Нова Зазначають, що їх знайшли під час компання траншеї для водогону.Наразі знахідку направили на відповідну експертизу.Після її результатів, зі слів Горохівського міського голови, останки будуть перепоховають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію