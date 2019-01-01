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8 жовтня – яке сьогодні свято: прикмети дня

8 жовтня – яке сьогодні свято: прикмети дня
8 жовтня в Україні своє професійне свято відзначають юристи.

День янгола сьогодні святкують: Євген, Максим, Павло, Микола, Роман та Сергій - пише видання Сьогодні.

За народним календарем сьогодні – Сергія Радонезького. Говорили, що через 40 днів після цього дня будуть сильні морози. Сергія Радонезького вважали покровителем домашньої птиці, яка мала для селян велике значення. 8 жовтня починали рубати і солити капусту, яка, за повір'ям, якщо її почати солити раніше, буде несмачною.

Прикмети на 8 жовтня

Перший сніг 8 жовтня – зима настане 21 листопада.
Гарна погода на Сергія Радонезького – ще три тижні буде тепло.
Листя з берези ще не опало 8 жовтня – холоди настануть ще не скоро.

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Теги: 8 жовтня
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