8 жовтня – яке сьогодні свято: прикмети дня
Сьогодні, 09:18
8 жовтня в Україні своє професійне свято відзначають юристи.
День янгола сьогодні святкують: Євген, Максим, Павло, Микола, Роман та Сергій - пише видання Сьогодні.
За народним календарем сьогодні – Сергія Радонезького. Говорили, що через 40 днів після цього дня будуть сильні морози. Сергія Радонезького вважали покровителем домашньої птиці, яка мала для селян велике значення. 8 жовтня починали рубати і солити капусту, яка, за повір'ям, якщо її почати солити раніше, буде несмачною.
Прикмети на 8 жовтня
Перший сніг 8 жовтня – зима настане 21 листопада.
Гарна погода на Сергія Радонезького – ще три тижні буде тепло.
Листя з берези ще не опало 8 жовтня – холоди настануть ще не скоро.
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День янгола сьогодні святкують: Євген, Максим, Павло, Микола, Роман та Сергій - пише видання Сьогодні.
За народним календарем сьогодні – Сергія Радонезького. Говорили, що через 40 днів після цього дня будуть сильні морози. Сергія Радонезького вважали покровителем домашньої птиці, яка мала для селян велике значення. 8 жовтня починали рубати і солити капусту, яка, за повір'ям, якщо її почати солити раніше, буде несмачною.
Прикмети на 8 жовтня
Перший сніг 8 жовтня – зима настане 21 листопада.
Гарна погода на Сергія Радонезького – ще три тижні буде тепло.
Листя з берези ще не опало 8 жовтня – холоди настануть ще не скоро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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