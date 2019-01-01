8 жовтня – яке сьогодні свято: прикмети дня





День янгола сьогодні святкують: Євген, Максим, Павло, Микола, Роман та Сергій - пише видання



За народним календарем сьогодні – Сергія Радонезького. Говорили, що через 40 днів після цього дня будуть сильні морози. Сергія Радонезького вважали покровителем домашньої птиці, яка мала для селян велике значення. 8 жовтня починали рубати і солити капусту, яка, за повір'ям, якщо її почати солити раніше, буде несмачною.



Прикмети на 8 жовтня



Перший сніг 8 жовтня – зима настане 21 листопада.

Гарна погода на Сергія Радонезького – ще три тижні буде тепло.

Листя з берези ще не опало 8 жовтня – холоди настануть ще не скоро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 жовтня в Україні своє професійне свято відзначають юристи.День янгола сьогодні святкують: Євген, Максим, Павло, Микола, Роман та Сергій - пише видання Сьогодні За народним календарем сьогодні – Сергія Радонезького. Говорили, що через 40 днів після цього дня будуть сильні морози. Сергія Радонезького вважали покровителем домашньої птиці, яка мала для селян велике значення. 8 жовтня починали рубати і солити капусту, яка, за повір'ям, якщо її почати солити раніше, буде несмачною.Перший сніг 8 жовтня – зима настане 21 листопада.Гарна погода на Сергія Радонезького – ще три тижні буде тепло.Листя з берези ще не опало 8 жовтня – холоди настануть ще не скоро.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію