Сильні заморозки до мінус 5°: синоптики прогнозують холод у найближчі дві ночі
Сьогодні, 09:30
Українців попередили про заморозки, часом сильні, у найближчі дві ночі.
Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"За даними УкрГідрометцентру, вночі 9 жовтня у східних, центральних (крім Вінницької) та південних (крім Одеської) областях сильні заморозки у повітрі 0-5°; вночі 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні грунту 0-3°", -йдеться у повідомлені.
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Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"За даними УкрГідрометцентру, вночі 9 жовтня у східних, центральних (крім Вінницької) та південних (крім Одеської) областях сильні заморозки у повітрі 0-5°; вночі 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні грунту 0-3°", -йдеться у повідомлені.
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