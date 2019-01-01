Сильні заморозки до мінус 5°: синоптики прогнозують холод у найближчі дві ночі





Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.



"За даними УкрГідрометцентру, вночі 9 жовтня у східних, центральних (крім Вінницької) та південних (крім Одеської) областях сильні заморозки у повітрі 0-5°; вночі 10 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях заморозки на поверхні грунту 0-3°", -йдеться у повідомлені.

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