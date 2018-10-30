«Об’єкт складний»: як проходить будівництво полігону у Володимирі





Про це повідомив керівник КП «Полігон» Олександр Козичко під час оперативної наради заступника міського голови Ярослава Матвійчука з керівниками установ та організацій міста, – інформує сайт



Заступник міського голови Ярослав Матвійчук під час брифінгу для місцевих журналістів зазначив:



«Сьогодні відбувається будівництво третьої черги полігону твердих побутових відходів. Вже вистелили плівкою дно котловану. Ще потрібно покласти труби, закупити вагу і змурувати місяця для відводу фільтрату».



Заступник міського голови додав, що проблеми з об’єктом будівництва виникають через тривалий часовий проміжок між підготовкою проєктно-кошторисної документації та, власне, виконанням робіт.



«Об’єкт складний: документація на нього була виготовлена у 2016 році, перший транш коштів отримали у 2018 році, зараз фактично йде завершення робіт. Підрядник зробив велику кількість робіт, готовність сягає понад 80%. На сьогоднішній день є ряд зауважень і в технагляду, але вони виправляються», – додав він.



Заступник голови запевнив, що роботу підрядник виконає, адже з ним ще повністю не розрахувалися:



«Підрядник зацікавлений, щоб завершити ці роботи, бо значна частина робіт не оплачена фактично. Кошти зараз на рахунку в КП «Полігон». поки не будуть виконані всі необхідні роботи й усунені наші зауваження, їх підрядник не отримає».



За інформацією Олександра Козичка, зараз на залишку у комунальному підприємстві для завершення полігону твердих побутових відходів є 4 мільйони 790 тисяч гривень.



Варто зазначити, що виконує роботи рівненська фірма “Комфорт Еко”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі підрядник не поспішає із завершенням робіт на полігоні твердих побутових відходів. Зокрема не працює на об’єкті понад тиждень.Про це повідомив керівник КП «Полігон»під час оперативної наради заступника міського голови Ярослава Матвійчука з керівниками установ та організацій міста, – інформує сайт “Княжий Град” Заступник міського голови Ярослав Матвійчук під час брифінгу для місцевих журналістів зазначив:«Сьогодні відбувається будівництво третьої черги полігону твердих побутових відходів. Вже вистелили плівкою дно котловану. Ще потрібно покласти труби, закупити вагу і змурувати місяця для відводу фільтрату».Заступник міського голови додав, що проблеми з об’єктом будівництва виникають через тривалий часовий проміжок між підготовкою проєктно-кошторисної документації та, власне, виконанням робіт.«Об’єкт складний: документація на нього була виготовлена у 2016 році, перший транш коштів отримали у 2018 році, зараз фактично йде завершення робіт. Підрядник зробив велику кількість робіт, готовність сягає понад 80%. На сьогоднішній день є ряд зауважень і в технагляду, але вони виправляються», – додав він.Заступник голови запевнив, що роботу підрядник виконає, адже з ним ще повністю не розрахувалися:«Підрядник зацікавлений, щоб завершити ці роботи, бо значна частина робіт не оплачена фактично. Кошти зараз на рахунку в КП «Полігон». поки не будуть виконані всі необхідні роботи й усунені наші зауваження, їх підрядник не отримає».За інформацією Олександра Козичка, зараз на залишку у комунальному підприємстві для завершення полігону твердих побутових відходів є 4 мільйони 790 тисяч гривень.Варто зазначити, що виконує роботи рівненська фірма “Комфорт Еко”.

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