Показали волинське селище з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Відео на своїй сторінці у Facebook виклав Олександр Харкевич-Микитюк, передає



У шестихвилинному ролику можна побачити будинки й будівлі на вулиці Поштовій та загальні кадри міста.



Користувачі мережі просять чоловіка зробити відео, де будуть зняті історичні па'мятки селища. Автор відео відповів, що незабаром зробить такі записи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зняли відеоролик, на якому зображене селище Любомль з висоти.Відео на своїй сторінці у Facebook виклав, передає Район.Любомль У шестихвилинному ролику можна побачити будинки й будівлі на вулиці Поштовій та загальні кадри міста.Користувачі мережі просять чоловіка зробити відео, де будуть зняті історичні па'мятки селища. Автор відео відповів, що незабаром зробить такі записи.

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