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Показали волинське селище з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Показали волинське селище з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Зняли відеоролик, на якому зображене селище Любомль з висоти.

Відео на своїй сторінці у Facebook виклав Олександр Харкевич-Микитюк, передає Район.Любомль.

У шестихвилинному ролику можна побачити будинки й будівлі на вулиці Поштовій та загальні кадри міста.

Користувачі мережі просять чоловіка зробити відео, де будуть зняті історичні па'мятки селища. Автор відео відповів, що незабаром зробить такі записи.


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Теги: Любомль, селище, Волинь
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