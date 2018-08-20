Подробиці аварії у Луцьку, в якій п`яний водій збив 17-річного велосипедиста





Автопригода трапилась 7 жовтня по 19 годині на вулиці Львівській, - інформує ГУНП у Волинській області.



Велосипедист рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 35-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння на автомобілі Opel Astra збив 17-річного велосипедиста , жителя обласного центру.Автопригода трапилась 7 жовтня по 19 годині на вулиці Львівській, - інформує ГУНП у Волинській області.Велосипедист рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у реанімацію міської клінічної лікарні.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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