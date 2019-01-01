У Карпатах досі лежить сніг: фото мальовничих краєвидів





Засніженими залишаються Драгобрат, узгір’я на курорті "Захар Беркут" та деякі вершини Буковелю, - пише



"Станом на 8:45, 8 жовтня на горі Піп ван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 4 метри за секунду, температура повітря -5 градусів",– йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.



До слова, за ситуацією на гірськолижних курортах можна спостерігати на спеціалізованому сайті snig.info, що наживо транслює зображення із камер на 30 українських базах відпочинку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На горі Піп Іван Чорногірський морозно. Там температура повітря на ранок 8 жовтня становить -5 градусів. Загалом на вершинах Карпатах досі лежить сніг.Засніженими залишаються Драгобрат, узгір’я на курорті "Захар Беркут" та деякі вершини Буковелю, - пише 24 канал. "Станом на 8:45, 8 жовтня на горі Піп ван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 4 метри за секунду, температура повітря -5 градусів",– йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.До слова, за ситуацією на гірськолижних курортах можна спостерігати на спеціалізованому сайті snig.info, що наживо транслює зображення із камер на 30 українських базах відпочинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію