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У Карпатах досі лежить сніг: фото мальовничих краєвидів

У Карпатах досі лежить сніг: фото мальовничих краєвидів
На горі Піп Іван Чорногірський морозно. Там температура повітря на ранок 8 жовтня становить -5 градусів. Загалом на вершинах Карпатах досі лежить сніг.

Засніженими залишаються Драгобрат, узгір’я на курорті "Захар Беркут" та деякі вершини Буковелю, - пише 24 канал.

"Станом на 8:45, 8 жовтня на горі Піп ван Чорногірський хмарно, вітер південно-західний 4 метри за секунду, температура повітря -5 градусів",– йдеться у повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

До слова, за ситуацією на гірськолижних курортах можна спостерігати на спеціалізованому сайті snig.info, що наживо транслює зображення із камер на 30 українських базах відпочинку.


У Карпатах досі лежить сніг: фото мальовничих краєвидів
У Карпатах досі лежить сніг: фото мальовничих краєвидів
У Карпатах досі лежить сніг: фото мальовничих краєвидів
У Карпатах досі лежить сніг: фото мальовничих краєвидів
У Карпатах досі лежить сніг: фото мальовничих краєвидів

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Теги: Карпати, сніг
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