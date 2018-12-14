Під Луцьком на смерть розбився хлопець на мотоциклі





Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13 години 7 жовтня по вулиці Покровській, - пише ГУНП у Волинській області.



За кермом мотоциклу перебував 26-річний місцевий житель. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та врізався у бетонний паркан. Від отриманих травм молодий чоловік помер на місці події.



За цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.





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