У селі під Луцьком «бізнесмен» організував підпільний цех горілчаного фальсифікату

На Волині ліквідували підпільний цех з виготовлення горілчаного фальсифікату.Так, співробітники податкової міліції встановили жителя села Рованці Луцького району, який облаштував в своєму помешканні незаконне виробництво горілчаного сурогату, - інформує управління ГУ ДФС у Волинській області.При цьому, в травні поточного року правоохоронці вже виявляли діяльність підпільного цеху, організованого вказаним «бізнесменом».В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 199 та ч.1 ст. 204 Кримінального кодексу України встановили, що в Луцькому районі функціонує підпільний цех, в якому здійснюється незаконне кустарне виготовлення алкогольних напоїв. Весь цикл незаконного виробництва здійснювався у вкрай неприйнятних санітарних умовах.Самого ж організатора виявили в місті Ківерці, який саме транспортував з метою збуту значну партію незаконно виготовлених горілчаних та тютюнових виробів. За попередньою інформацією, зловмисник реалізовував власно виготовлений фальсифікат в сільських місцевостях Волинської області.В результаті у нього вилучили 760 літрів рідини з характерним запахом спирту, понад 650 літрів готової горілчаної продукції, розлитої в тару «Bag in box», понад 400 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка, пластикову тару, шланги, лійки, спиртометри.Крім того, вилучили транспортний засіб, який використовувався для розповсюдження фальсифікату.Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 600 тисяч гривень.Наразі вирішують питання про призначення судових експертиз та накладення арешту на товарно-матеріальні цінності.