У Ковелі в «культурному» підрозділі мерії чоловік побив жінку
Сьогодні, 11:45
У Ковелі чоловік побив жінку.
Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.
Згідно судової ухвали, 1 жовтня 2019 року о 19 годині у відділі культури виконкому Ковельської міської ради чоловік на ґрунті особистих неприязних відносин, які склалися внаслідок словесної суперечки, наніс тілесні ушкодження жінці. Жодних інших подробиць інциденту, який трапився у позаробочий час, в ухвалі немає.
Поліція відкри кларимінальне провадження за та розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України.
Для встановлення ступеню тяжкості і характеру завданих потерпілій тілесних ушкоджень суд призначив судово-медичну експертизу, до проведення якої залучив експертів Ковельського міжрайонного відділення судово-медичної експертизи Волинського обласного бюро.
Нагадаємо, відділ культури виконкому Ковельської міської ради знаходиться в одному приміщенні з культурно-просвітницьким центром на вулиці Незалежності, 89.
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Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Район.Ковель.
Згідно судової ухвали, 1 жовтня 2019 року о 19 годині у відділі культури виконкому Ковельської міської ради чоловік на ґрунті особистих неприязних відносин, які склалися внаслідок словесної суперечки, наніс тілесні ушкодження жінці. Жодних інших подробиць інциденту, який трапився у позаробочий час, в ухвалі немає.
Поліція відкри кларимінальне провадження за та розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України.
Для встановлення ступеню тяжкості і характеру завданих потерпілій тілесних ушкоджень суд призначив судово-медичну експертизу, до проведення якої залучив експертів Ковельського міжрайонного відділення судово-медичної експертизи Волинського обласного бюро.
Нагадаємо, відділ культури виконкому Ковельської міської ради знаходиться в одному приміщенні з культурно-просвітницьким центром на вулиці Незалежності, 89.
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