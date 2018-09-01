Для онкохворих дітей у Луцьку збиратимуть подарунки в «Скриньку хоробрості». ФОТО
Сьогодні, 11:49
Благодійний фонд «СТОПРАК» запустив новий проект «Скринька хоробрості», за допомогою якого будуть допомагати онкохворим діткам.
Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.
«Пам’ятаєте, як в дитинстві Вам обіцяли іграшку або якийсь смаколик за те, що Ви, наприклад, погодитеся здати кров з пальчика? Зараз Ви, швидше за все, такими ж способами мотивуєте свою малечу піти до стоматолога, зробити щеплення чи будь-яку іншу медичну процедуру», – йдеться у дописі.
Зазначили, що онкохворим дітям доводиться наважуватися на різноманітні ін’єкції, пункції та інші маніпуляції щоденно.
«Хоробрості цій малечі треба неймовірно багато. Але болючі процедури не такі страшні і стресові, коли після них чекає сюрприз – цікава іграшка, розвиваюча гра чи розмальовка. Маленька винагорода у руках після процедури дарує позитивну емоцію і перемагає негатив від болючої маніпуляції. А тільки позитивом можна здолати важку хворобу!» – переконують у пресслужбі благодійного фонду.
Лучан закликають разом заповняти «Скриньку хоробрості» для маленьких пацієнтів Онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні.
Що можна приносити:
- безпечні іграшки,
- розмальовки,
- конструктори,
- слейми,
- пакетики тіста для ліпки,
- блокноти,
- наліпки тощо.
Подарунки просять приносити в офіс за адресою: місто Луцьк, вулиця Ковельська, 1 (другий поверх, вхід з двору).
«Закликаємо не приносити м’які іграшкі, які накопичують небезпечний для онкохворих дітей пил, а також неякісні та небезпечні забавки», – резюмували у дописі.
Деталі за номером телефону: 095 89 00 632.
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Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.
«Пам’ятаєте, як в дитинстві Вам обіцяли іграшку або якийсь смаколик за те, що Ви, наприклад, погодитеся здати кров з пальчика? Зараз Ви, швидше за все, такими ж способами мотивуєте свою малечу піти до стоматолога, зробити щеплення чи будь-яку іншу медичну процедуру», – йдеться у дописі.
Зазначили, що онкохворим дітям доводиться наважуватися на різноманітні ін’єкції, пункції та інші маніпуляції щоденно.
«Хоробрості цій малечі треба неймовірно багато. Але болючі процедури не такі страшні і стресові, коли після них чекає сюрприз – цікава іграшка, розвиваюча гра чи розмальовка. Маленька винагорода у руках після процедури дарує позитивну емоцію і перемагає негатив від болючої маніпуляції. А тільки позитивом можна здолати важку хворобу!» – переконують у пресслужбі благодійного фонду.
Лучан закликають разом заповняти «Скриньку хоробрості» для маленьких пацієнтів Онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні.
Що можна приносити:
- безпечні іграшки,
- розмальовки,
- конструктори,
- слейми,
- пакетики тіста для ліпки,
- блокноти,
- наліпки тощо.
Подарунки просять приносити в офіс за адресою: місто Луцьк, вулиця Ковельська, 1 (другий поверх, вхід з двору).
«Закликаємо не приносити м’які іграшкі, які накопичують небезпечний для онкохворих дітей пил, а також неякісні та небезпечні забавки», – резюмували у дописі.
Деталі за номером телефону: 095 89 00 632.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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