Для онкохворих дітей у Луцьку збиратимуть подарунки в «Скриньку хоробрості». ФОТО

Благодійний фонд «СТОПРАК» запустив новий проект «Скринька хоробрості», за допомогою якого будуть допомагати онкохворим діткам.Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.«Пам’ятаєте, як в дитинстві Вам обіцяли іграшку або якийсь смаколик за те, що Ви, наприклад, погодитеся здати кров з пальчика? Зараз Ви, швидше за все, такими ж способами мотивуєте свою малечу піти до стоматолога, зробити щеплення чи будь-яку іншу медичну процедуру», – йдеться у дописі.Зазначили, що онкохворим дітям доводиться наважуватися на різноманітні ін’єкції, пункції та інші маніпуляції щоденно.«Хоробрості цій малечі треба неймовірно багато. Але болючі процедури не такі страшні і стресові, коли після них чекає сюрприз – цікава іграшка, розвиваюча гра чи розмальовка. Маленька винагорода у руках після процедури дарує позитивну емоцію і перемагає негатив від болючої маніпуляції. А тільки позитивом можна здолати важку хворобу!» – переконують у пресслужбі благодійного фонду.Лучан закликають разом заповняти «Скриньку хоробрості» для маленьких пацієнтів Онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні.Що можна приносити:- безпечні іграшки,- розмальовки,- конструктори,- слейми,- пакетики тіста для ліпки,- блокноти,- наліпки тощо.Подарунки просять приносити в офіс за адресою: місто Луцьк, вулиця Ковельська, 1 (другий поверх, вхід з двору).«Закликаємо не приносити м’які іграшкі, які накопичують небезпечний для онкохворих дітей пил, а також неякісні та небезпечні забавки», – резюмували у дописі.Деталі за номером телефону: