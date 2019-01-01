У Польщі заробітчан побили за українську мову: один з них був у комі
Сьогодні, 13:55
Двох братів-українців – 23-річного Миколу та 19-річного Владислава – жорстоко побили біля нічного клубу, бо ті розмовляли між собою українською. Сталося це у польському місті Владиславово, куди хлопці поїхали на заробітки.
Бійка між українськими заробітчанами та польськими охоронцями виникла ще 26 серпня, коли хлопці відпочивали в одному з клубів Владиславова. Про це написали на польському порталі Dziennik Baltycki, повідомляє 24 канал.
Останнім не сподобалося, що брати розмовляли між собою українською. Хоча, як стверджують свідки, хлопці були спокійними. Однак охоронцям так не здалося і вони спершу облаяли українців, а потім бризнули в обличчя сльозогінний газ і побили.
Старший брат отримав серйозні травми та був доставлений вертольотом до лікарні у Гданську. Там він пролежав у комі 18 днів. Він не міг самостійно дихати, також у нього був набряк лівої півкулі мозку, перелом черепа, гематома головного мозку, порушення слухових щиколоток, проблеми зі слухом і сильну втрату пам'яті.
Зрештою після лікування Микола потребує постійної допомоги своєї родини. Він не може говорити, тож спілкується письмово. Сім'я намагається доглядати за ним і допомагати йому, його наречена Анна показує йому фотографії та пояснює, хто на них, сподіваючись, що Микола почне відновлювати свою пам'ять. Його брат Владислав почувається краще та часто навідує Миколу.
Ситуація у родині дуже складна: з чотирьох людей працює лише наречена Анна. А от мати хлопців Наталію звільнили з роботи, коли дізналися про побиття її дітей. Наразі вона шукає роботу і хоче подати заяву на проживання у Польщі. Це дозволить їй доглядати за сином. В іншому випадку Наталії доведеться повернутися до України. Водночас мати хлопців вдячна польським лікарям.
"У нас немає вертольотів в Україні, тож якби щось подібне сталося з нами, Микола не пережив би цього. Він живе зараз лише завдяки такій швидкій та професійній допомозі, яку надають рятувальники та у лікарні Гданська. Ми надзвичайно вдячні за це", – наголосила мати.
Підозрюваних у побитті затримали, але згодом одного з них відпустили під заставу.
Допомогти українській родині за кордоном можна тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Бійка між українськими заробітчанами та польськими охоронцями виникла ще 26 серпня, коли хлопці відпочивали в одному з клубів Владиславова. Про це написали на польському порталі Dziennik Baltycki, повідомляє 24 канал.
Останнім не сподобалося, що брати розмовляли між собою українською. Хоча, як стверджують свідки, хлопці були спокійними. Однак охоронцям так не здалося і вони спершу облаяли українців, а потім бризнули в обличчя сльозогінний газ і побили.
Старший брат отримав серйозні травми та був доставлений вертольотом до лікарні у Гданську. Там він пролежав у комі 18 днів. Він не міг самостійно дихати, також у нього був набряк лівої півкулі мозку, перелом черепа, гематома головного мозку, порушення слухових щиколоток, проблеми зі слухом і сильну втрату пам'яті.
Зрештою після лікування Микола потребує постійної допомоги своєї родини. Він не може говорити, тож спілкується письмово. Сім'я намагається доглядати за ним і допомагати йому, його наречена Анна показує йому фотографії та пояснює, хто на них, сподіваючись, що Микола почне відновлювати свою пам'ять. Його брат Владислав почувається краще та часто навідує Миколу.
Ситуація у родині дуже складна: з чотирьох людей працює лише наречена Анна. А от мати хлопців Наталію звільнили з роботи, коли дізналися про побиття її дітей. Наразі вона шукає роботу і хоче подати заяву на проживання у Польщі. Це дозволить їй доглядати за сином. В іншому випадку Наталії доведеться повернутися до України. Водночас мати хлопців вдячна польським лікарям.
"У нас немає вертольотів в Україні, тож якби щось подібне сталося з нами, Микола не пережив би цього. Він живе зараз лише завдяки такій швидкій та професійній допомозі, яку надають рятувальники та у лікарні Гданська. Ми надзвичайно вдячні за це", – наголосила мати.
Підозрюваних у побитті затримали, але згодом одного з них відпустили під заставу.
Допомогти українській родині за кордоном можна тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
За мову? Брехня, швидше за все напилися та почали бикувати.
Поки у них буде асоціація нас з бандерівцями
Останні новини
У Польщі заробітчан побили за українську мову: один з них був у комі
Сьогодні, 13:55
У луцьких багатоповерхівках зупинили аварійні ліфти
Сьогодні, 13:37
У місті на Волині – новий директор комунального підприємства
Сьогодні, 13:13
Медіа