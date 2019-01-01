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WEST AUTO HUB пропонує нові автомобілі зі словацького автосалону*

WEST AUTO HUB пропонує нові автомобілі зі словацького автосалону*
Купівля автомобіля - це, однозначно, важливе рішення, адже мова йде не про кількасот гривень, а про кількасот тисяч, а то й мільйони. Саме тому багато водіїв надають перевагу новим автомобілям з салону, які мають нульовий пробіг та ідеальний стан.

До речі, новим можна вважати тільки той автомобіль, який буде реєструватися вперше та має пробіг до 6 000 км. Якщо ж авто має нульовий пробіг, але було вже зареєстроване навіть на 1 день - його вважають вживаним. Також вживаним вважають автомобілі, які мають нульовий пробіг, але старші ніж три роки, або ж молодші авто, які мають понад 6 000 км пробігу. Про це повідомляє компанія WEST AUTO HUB.

Саме нові автомобілі компанія West auto hub пропонує придбати у своїх партнерів зі Словаччини Final-CD. Вони є офіційним дилером популярних марок авто: Opel, Peugeot, Citroën, Volvo, Jaguar та Land Rover. Незалежно від того, яке авто ви шукаєте - невеликий седан чи надійний позашляховик - у цьому салоні є по кілька модельних рядів кожної марки!
WEST AUTO HUB пропонує нові автомобілі зі словацького автосалону*

Придбати ці авто за дуже хорошою ціною можна за допомогою компанії WEST AUTO HUB. Купівля через юридичну особу WEST AUTO HUB згідно з контрактом дасть вам змогу повернути ПДВ та цим самим заощадити значну суму коштів. До речі, у цьому салоні є можливість придбати навіть найновіші авто, які були представлені на європейських автосалонах.

Варто зазначити, що купуючи автомобіль у офіційного дилера, ви на 100 % можете бути впевнені в тому, що придбаєте надійний засіб пересування, який має оригінальну збірку та може обслуговуватися у офіційних автомобільних сервісах.
WEST AUTO HUB пропонує нові автомобілі зі словацького автосалону*

«Будь-який автомобіль від наших партнерів зі Словаччини можна придбати з відтермінуванням у лізинг або кредит. Ми співпрацюємо з декількома банками та лізинговими компаніями, які надають хороші умови для купівлі»,- кажуть у WEST AUTO HUB.

Більше інформації про купівлю нового автомобіля у Final-CD зі Словаччини ви можете отримати за номером телефону 067 158 86 08

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, купити нове авто
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