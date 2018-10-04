Під Миколаєвом у аварії загинули два керівники обласної поліції
Сьогодні, 12:19
На автодорозі «Херсон - Миколаїв» поблизу села Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення автомобілів Тоyота та Lexus.
Автопригода трапилась вранці 8 жовтня - пише поліція Миколаївської області.
У результаті автопригоди в автомобілі Тоyота загинули заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали у напрямку Миколаєва. Обом було по 39 років.
З місця події водія Lexus госпіталізували.
За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб».
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
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Автопригода трапилась вранці 8 жовтня - пише поліція Миколаївської області.
У результаті автопригоди в автомобілі Тоyота загинули заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали у напрямку Миколаєва. Обом було по 39 років.
З місця події водія Lexus госпіталізували.
За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб».
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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