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Під Миколаєвом у аварії загинули два керівники обласної поліції

Під Миколаєвом у аварії загинули два керівники обласної поліції
На автодорозі «Херсон - Миколаїв» поблизу села Шевченкове Вітовського району сталося зіткнення автомобілів Тоyота та Lexus.

Автопригода трапилась вранці 8 жовтня - пише поліція Миколаївської області.

У результаті автопригоди в автомобілі Тоyота загинули заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко та т.в.о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Іллічко, які їхали у напрямку Миколаєва. Обом було по 39 років.

З місця події водія Lexus госпіталізували.

За вказаним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб».

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
Під Миколаєвом у аварії загинули два керівники обласної поліції

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Теги: Миколаїв, аварія, поліцейські
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