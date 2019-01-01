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Сім'я, яка потрапила в жахливу аварію поблизу Луцька, потребує термінової допомоги

Сім'я, яка потрапила в жахливу аварію поблизу Луцька, потребує термінової допомоги
Вчора, 7 жовтня, вранці поблизу села Забороль трапилася жахлива ДТП, в якій постраждали жителі села Тростянець, а саме подружжя Потарась Віталій, Потарась Марія та їх дочка Єва.

Про це повідомили у спільноті "Тростянецька громада" на сторінці у Facebook.

Їхнє авто згоріло вщент. Завдяки небайдужим людям їх врятували з палаючого авто, проте подружжя зазнали значних травм.

Наразі Марія та Віталій знаходяться в реанімаційному відділенні та потребують операційного втручання. Родичі шукають ще 4 донорів для переливання крові, оскільки Марія втратила багато крові.

"Просимо будь-якої підтримки з боку небайдужих: молитви, фінансової допомоги чи здачі донорської крові", - звертаюся рідні сім'ї.

Для здачі крові потрібно підійти в станцію переливання крові та вказати, що кров для Потарась Марії, яка знаходиться в 2 міській лікарні.

Номер картки вітчима: 5168 7573 6576 3061 - Захаров Юрій

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Теги: аварія, термінова допомога, сім'я, поблизу Луцька
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