Сім'я, яка потрапила в жахливу аварію поблизу Луцька, потребує термінової допомоги

вранці поблизу села Забороль трапилася жахлива ДТП, в якій постраждали жителі села Тростянець, а саме подружжя Потарась Віталій, Потарась Марія та їх дочка Єва.



Про це повідомили у



Їхнє авто згоріло вщент. Завдяки небайдужим людям їх врятували з палаючого авто, проте подружжя зазнали значних травм.



Наразі Марія та Віталій знаходяться в реанімаційному відділенні та потребують операційного втручання. Родичі шукають ще 4 донорів для переливання крові, оскільки Марія втратила багато крові.



"Просимо будь-якої підтримки з боку небайдужих: молитви, фінансової допомоги чи здачі донорської крові", - звертаюся рідні сім'ї.



Для здачі крові потрібно підійти в станцію переливання крові та вказати, що кров для Потарась Марії, яка знаходиться в 2 міській лікарні.



Номер картки вітчима: 5168 7573 6576 3061 - Захаров Юрій



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 7 жовтня,в якій постраждали жителі села Тростянець, а саме подружжята їх дочкаПро це повідомили у спільноті "Тростянецька громада" на сторінці у Facebook.Їхнє авто згоріло вщент. Завдяки небайдужим людям їх врятували з палаючого авто, проте подружжя зазнали значних травм.Наразі Марія та Віталій знаходяться в реанімаційному відділенні та потребують операційного втручання. Родичі шукають ще 4 донорів для переливання крові, оскільки Марія втратила багато крові."Просимо будь-якої підтримки з боку небайдужих: молитви, фінансової допомоги чи здачі донорської крові", - звертаюся рідні сім'ї.Для здачі крові потрібно підійти в станцію переливання крові та вказати, що кров для Потарась Марії, яка знаходиться в 2 міській лікарні.

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