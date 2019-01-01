Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Сьогодні, 12:39
Опублікували захопливі світлини морозного ранку у Володимирі-Волинському. Ранок 8 жовтня був осіннім і сонячним.
Трава, кущі і дерева вкрилися інеєм, адже вночі температура повітря опустилася нижче нуля, - пише Буг.
Зазначимо, що за прогнозами синоптиків, на Волині з 9 жовтня чекає потепління.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сильні заморозки до мінус 5°: синоптики прогнозують холод у найближчі дві ночі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трава, кущі і дерева вкрилися інеєм, адже вночі температура повітря опустилася нижче нуля, - пише Буг.
Зазначимо, що за прогнозами синоптиків, на Волині з 9 жовтня чекає потепління.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сильні заморозки до мінус 5°: синоптики прогнозують холод у найближчі дві ночі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «ПортCity» – знижки на розваги*
Сьогодні, 13:00
У маршрутці «Луцьк-Ківерці» злодій вкрав гроші у чоловіка
Сьогодні, 12:44
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Сьогодні, 12:39
Під Миколаєвом у аварії загинули два керівники обласної поліції
Сьогодні, 12:19
Медіа