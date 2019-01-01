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Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО

Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Опублікували захопливі світлини морозного ранку у Володимирі-Волинському. Ранок 8 жовтня був осіннім і сонячним.

Трава, кущі і дерева вкрилися інеєм, адже вночі температура повітря опустилася нижче нуля, - пише Буг.

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків, на Волині з 9 жовтня чекає потепління.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Сильні заморозки до мінус 5°: синоптики прогнозують холод у найближчі дві ночі.

Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО

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Теги: неймовірні світлини, морозний ранок, волинське місто
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