У місті на Волині – новий директор комунального підприємства
Сьогодні, 13:13
Міський голова В'ячеслав Анатолійович представив нового директора підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського району – Олександра Іщука.
Про це стало відомо під час наради 8 жовтня, - йдеться на сайті Рожищенської міськради.
Також привітав його з днем народження, яке Олександр Іщук відзначає сьогодні, 8 жовтня.
Очільник міста побажав новопризначеному директору успіхів, міцного здоров'я, великого терпіння та людської поваги у нелегкій справі.
Довідка:
Іщук Олександр Володимирович закінчив Київский технологічний інститут харчової промисловості. Розпочав свій трудовий шлях працівником у ВАТ «Рожищенський сирзавод» (торгова марка «Роси»), згодом трудився на ВАТ «Рожищенський сирзавод», де обіймав у різні роки посади заступника головного інженера, головного інженера та голови правління.
У 2010 році – директор Березнівського молокозаводу ТОВ «Бімол», Рівненської області. Через рік – голова правління ВАТ «Острозький молокозавод» Рівненської області. Згодом Олександр Володимирович повернувся у рідне Рожище, де обіймав посаду начальника управління агропромислового розвитку Рожищенської РДА, а роками пізніше – заступника голови Рожищенської райдержадміністації. Наступні роки працював начальник виробництва Тульчинської філії ТОВ «Фуд Девелопмент» та начальником цеху Тульчинської філії ТОВ «ТЕРРА-ФУД».
До виконання обов’язків директора підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського району Волинської області Олександр Володимирович приступив 3 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо під час наради 8 жовтня, - йдеться на сайті Рожищенської міськради.
Також привітав його з днем народження, яке Олександр Іщук відзначає сьогодні, 8 жовтня.
Очільник міста побажав новопризначеному директору успіхів, міцного здоров'я, великого терпіння та людської поваги у нелегкій справі.
Довідка:
Іщук Олександр Володимирович закінчив Київский технологічний інститут харчової промисловості. Розпочав свій трудовий шлях працівником у ВАТ «Рожищенський сирзавод» (торгова марка «Роси»), згодом трудився на ВАТ «Рожищенський сирзавод», де обіймав у різні роки посади заступника головного інженера, головного інженера та голови правління.
У 2010 році – директор Березнівського молокозаводу ТОВ «Бімол», Рівненської області. Через рік – голова правління ВАТ «Острозький молокозавод» Рівненської області. Згодом Олександр Володимирович повернувся у рідне Рожище, де обіймав посаду начальника управління агропромислового розвитку Рожищенської РДА, а роками пізніше – заступника голови Рожищенської райдержадміністації. Наступні роки працював начальник виробництва Тульчинської філії ТОВ «Фуд Девелопмент» та начальником цеху Тульчинської філії ТОВ «ТЕРРА-ФУД».
До виконання обов’язків директора підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського району Волинської області Олександр Володимирович приступив 3 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині – новий директор комунального підприємства
Сьогодні, 13:13
У «ПортCity» – знижки на розваги*
Сьогодні, 13:00
У маршрутці «Луцьк-Ківерці» злодій вкрав гроші у чоловіка
Сьогодні, 12:44
Атмосферні світлини морозного ранку у волинському місті. ФОТО
Сьогодні, 12:39
Медіа