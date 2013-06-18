У місті на Волині – новий директор комунального підприємства

В'ячеслав Анатолійович представив нового директора підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського району – Олександра Іщука.



Про це стало відомо під час наради 8 жовтня, - йдеться на



Також привітав його з днем народження, яке Олександр Іщук відзначає сьогодні, 8 жовтня.



Очільник міста побажав новопризначеному директору успіхів, міцного здоров'я, великого терпіння та людської поваги у нелегкій справі.



Довідка:



Іщук Олександр Володимирович закінчив Київский технологічний інститут харчової промисловості. Розпочав свій трудовий шлях працівником у ВАТ «Рожищенський сирзавод» (торгова марка «Роси»), згодом трудився на ВАТ «Рожищенський сирзавод», де обіймав у різні роки посади заступника головного інженера, головного інженера та голови правління.



У 2010 році – директор Березнівського молокозаводу ТОВ «Бімол», Рівненської області. Через рік – голова правління ВАТ «Острозький молокозавод» Рівненської області. Згодом Олександр Володимирович повернувся у рідне Рожище, де обіймав посаду начальника управління агропромислового розвитку Рожищенської РДА, а роками пізніше – заступника голови Рожищенської райдержадміністації. Наступні роки працював начальник виробництва Тульчинської філії ТОВ «Фуд Девелопмент» та начальником цеху Тульчинської філії ТОВ «ТЕРРА-ФУД».



До виконання обов’язків директора підприємства житлово-комунального господарства Рожищенського району Волинської області Олександр Володимирович приступив 3 жовтня.

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