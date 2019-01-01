За вкрадений мішок з селітрою волинянин проведе за ґратами 4 з половиною роки





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, передає



Так, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викрав з піддону, який знаходився на вулиці поряд з приміщенням магазину мішок із селітрою вагою 25 кілограм, вартість якого 282 гривні.



Обвинувачуваний вину в інкримінованому йому злочині визнав частково, суду показав, що справді вчинив крадіжку селітри, яка була у мішку, однак заперечив, що її було там 25 кілограмів, зазначивши, що було 8-15 кілограмів.



Один із свідків повідомив, що коли він перебував вдома та ремонтував велосипед, до нього прийшов обвинувачуваний та запропонував йомі мішок із селітрою, за який просив літру горілки. Він стверджував, що приніс селітру з дому. Натомість, свідок, вивів чоловіка із власного подвір'я.



Потерпіла просила не карати крадія, оскільки він повністю відшкодував їй збитки. Він, у свою чергую, теж попросив суд суворо не карати та дати йому шанс розпочати життя спочатку.



Проте, суд, беручи до уваги неодноразову судимість чоловіка, його посередню характеристику за місцем проживання, вчинення нового умисного злочину у стані алкогольного сп'яніння, вирішив, що без ізоляції від суспільства, виправлення та перевиховання підсудного неможливе.



Таким чоловіку призначили 3 роки позбавлення волі. Приєднавши до вироку ще невідбуте покарання, йому призначили остаточне покарання у вигляді 4 років та 2-х місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині раніше судимий чоловік вкрав мішок з селітрою із магазину.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, передає Конкурент Так, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викрав з піддону, який знаходився на вулиці поряд з приміщенням магазину мішок із селітрою вагою 25 кілограм, вартість якого 282 гривні.Обвинувачуваний вину в інкримінованому йому злочині визнав частково, суду показав, що справді вчинив крадіжку селітри, яка була у мішку, однак заперечив, що її було там 25 кілограмів, зазначивши, що було 8-15 кілограмів.Один із свідків повідомив, що коли він перебував вдома та ремонтував велосипед, до нього прийшов обвинувачуваний та запропонував йомі мішок із селітрою, за який просив літру горілки. Він стверджував, що приніс селітру з дому. Натомість, свідок, вивів чоловіка із власного подвір'я.Потерпіла просила не карати крадія, оскільки він повністю відшкодував їй збитки. Він, у свою чергую, теж попросив суд суворо не карати та дати йому шанс розпочати життя спочатку.Проте, суд, беручи до уваги неодноразову судимість чоловіка, його посередню характеристику за місцем проживання, вчинення нового умисного злочину у стані алкогольного сп'яніння, вирішив, що без ізоляції від суспільства, виправлення та перевиховання підсудного неможливе.Таким чоловіку призначили 3 роки позбавлення волі. Приєднавши до вироку ще невідбуте покарання, йому призначили остаточне покарання у вигляді 4 років та 2-х місяців позбавлення волі.

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