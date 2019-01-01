«ПортCity» запрошує у школу роллера*





Щосереди на арені розваг «Generator City» працює школа роллера.



Відтак, у школі не лише навчають кататися на роликах та виконувати трюки, а згодом кращі випускники зможуть виступити на показових шоу.



"Чекаємо і великих, і малих на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому! Обирайте найкраще. Обирайте ТРЦ «ПортCity»!", - йдеться у повідомленні.



Попередній запис за телефоном:

067 334 50 86

0332 78 78 86









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