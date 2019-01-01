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«ПортCity» запрошує у школу роллера*

«ПортCity» запрошує у школу роллера*
Торгово-розважальний центр «ПортCity» запрошує на навчання у школу роллера.

Щосереди на арені розваг «Generator City» працює школа роллера.

Відтак, у школі не лише навчають кататися на роликах та виконувати трюки, а згодом кращі випускники зможуть виступити на показових шоу.

"Чекаємо і великих, і малих на 19:00, щоб разом осягати нові горизонти та навчатися новому! Обирайте найкраще. Обирайте ТРЦ «ПортCity»!", - йдеться у повідомленні.

Попередній запис за телефоном:
067 334 50 86
0332 78 78 86

«ПортCity» запрошує у школу роллера*



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Теги: ТРЦ ПортCity, школа роллера
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