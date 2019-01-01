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У луцьких багатоповерхівках зупинили аварійні ліфти

У луцьких багатоповерхівках зупинили аварійні ліфти
У Луцьку 29 ліфтів зупинили через закінчення терміну експлуатації та у зв'язку з капітальним ремонтом.

Про це йшлося 8 жовтня під час оперативної наради у міській раді, - повідомляють Волинські Новини.

Як розповіла директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Лариса Карп’як, за два тижні в групу оперативного реагування «15-80» надійшло вісім повідомлень, які стосувалися зупинки ліфтів.

Зокрема, телефонували мешканці з будинків на вулиці Кравчука, 1/1, 18/3, Конякіна, 33/1, Коновальця,1a/2, Воїнів-Афганців,6/2, проспекту Грушевського, 1/3. Директорка повідомила, що на цей час у місті зупинили 29 ліфтів.

Натомість в.о. керівника департаменту житлово-комунального господарства Надія Коленда повідомила, що відповідно до затверджених графіків капітального ремонту ліфтів в житлових будинках на 2019 рік на умовах співфінансування з мешканцями запланували виконати ремонти 116 ліфтів та 25 ліфтів, що були зупинені в грудні 2018 року. Станом на 1 жовтня провели ремонт 75 ліфтів.

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Теги: Луцьк, зупинка ліфтів, капремонт
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