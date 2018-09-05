У Луцьку закінчують будівництво баскетбольного майданчика у парку. ФОТО





Про це повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.



Нагадаємо, будівництво майданчика розпочалось у кінці вересня 2019 року.



«Завершуються роботи з облаштування першого в місті баскетбольного майданчика з поліуретановим покриттям. Фактично залишилось встановити трибуни, освітлення та зробити навколо благоустрій й озеленення», – йдеться у дописі.



Тепер замість смітника й притону для алко- та наркозалежних, як зазначив посадовець, буде місце для занять спортом й корисного відпочинку поруч з центральним парком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки завершують облаштування баскетольного майданчика.Про це повідомив радник мера ЛуцькаНагадаємо,«Завершуються роботи з облаштування першого в місті баскетбольного майданчика з поліуретановим покриттям. Фактично залишилось встановити трибуни, освітлення та зробити навколо благоустрій й озеленення», – йдеться у дописі.Тепер замість смітника й притону для алко- та наркозалежних, як зазначив посадовець, буде місце для занять спортом й корисного відпочинку поруч з центральним парком.

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