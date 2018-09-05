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У Луцьку закінчують будівництво баскетбольного майданчика у парку. ФОТО

У Луцьку закінчують будівництво баскетбольного майданчика у парку. ФОТО
Поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки завершують облаштування баскетольного майданчика.

Про це повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.

Нагадаємо, будівництво майданчика розпочалось у кінці вересня 2019 року.

«Завершуються роботи з облаштування першого в місті баскетбольного майданчика з поліуретановим покриттям. Фактично залишилось встановити трибуни, освітлення та зробити навколо благоустрій й озеленення», – йдеться у дописі.

Тепер замість смітника й притону для алко- та наркозалежних, як зазначив посадовець, буде місце для занять спортом й корисного відпочинку поруч з центральним парком.

У Луцьку закінчують будівництво баскетбольного майданчика у парку. ФОТО

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Теги: майданчик, Луцьк, баскетбол, спорт
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