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Студента луцького коледжу спіймали з наркотиками, купленими в інтернеті

Студента луцького коледжу спіймали з наркотиками, купленими в інтернеті
Студента 4 курсу Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки судили за незаконне придбання та зберігання амфетаміну.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, повідомляє ІА "Конкурент".

Зазначають, що він замовив заборонену речовину на одному з інтернет-ресурсів та отримав її 1 серпня у відділенні "Нової пошти". Того ж дня студента затримали правоохоронці, вилучивши у нього 1,294 грама амфетаміна, який він зберігав без мети збуту.

2 жовтня прокурор Луцької місцевої прокуратури Ніценко В.О. та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.

Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в обсязі 850 гривень.

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Теги: студент коледжу, Луцьк, зберігання амфетаміну
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