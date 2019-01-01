Студента луцького коледжу спіймали з наркотиками, купленими в інтернеті





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, повідомляє ІА



Зазначають, що він замовив заборонену речовину на одному з інтернет-ресурсів та отримав її 1 серпня у відділенні "Нової пошти". Того ж дня студента затримали правоохоронці, вилучивши у нього 1,294 грама амфетаміна, який він зберігав без мети збуту.



2 жовтня прокурор Луцької місцевої прокуратури Ніценко В.О. та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.



Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в обсязі 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студента 4 курсу Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки судили за незаконне придбання та зберігання амфетаміну.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, повідомляє ІА "Конкурент". Зазначають, що він замовив заборонену речовину на одному з інтернет-ресурсів та отримав її 1 серпня у відділенні "Нової пошти". Того ж дня студента затримали правоохоронці, вилучивши у нього 1,294 грама амфетаміна, який він зберігав без мети збуту.2 жовтня прокурор Луцької місцевої прокуратури Ніценко В.О. та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в обсязі 850 гривень.

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