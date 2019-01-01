У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Сьогодні, 14:29
У Луцьку поблизу централного парку встановили «трав'яні» лавки.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила ексрадниця мера Луцька Мар'яна Сорочук.
Також світлинами поділився адвокат Олег Огородник.
«Добре, що можна полежати просто неба, просто в центрі в Луцька», – зазначив чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила ексрадниця мера Луцька Мар'яна Сорочук.
Також світлинами поділився адвокат Олег Огородник.
«Добре, що можна полежати просто неба, просто в центрі в Луцька», – зазначив чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Особливо приємно прилягти на лавку, де були чиїсь черевики в &авні !
Останні новини
На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО
Сьогодні, 14:29
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Сьогодні, 14:29
Медіа