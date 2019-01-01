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У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО

У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
У Луцьку поблизу централного парку встановили «трав'яні» лавки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила ексрадниця мера Луцька Мар'яна Сорочук.

Також світлинами поділився адвокат Олег Огородник.

«Добре, що можна полежати просто неба, просто в центрі в Луцька», – зазначив чоловік.

У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО

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Теги: лавка, Луцьк, центр
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Коментарі 1
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Особливо приємно прилягти на лавку, де були чиїсь черевики в &авні !
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