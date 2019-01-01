У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила ексрадниця мера Луцька Мар'яна Сорочук.



Також світлинами поділився адвокат Олег Огородник.



«Добре, що можна полежати просто неба, просто в центрі в Луцька», – зазначив чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу централного парку встановили «трав'яні» лавки.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила ексрадниця мера ЛуцькаТакож світлинами поділився адвокат«Добре, що можна полежати просто неба, просто в центрі в Луцька», – зазначив чоловік.

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