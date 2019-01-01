На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО

Віталій Скомаровський освятив місце, де буде збудований католицький храм.



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У 2016 році Горохівська міська рада виділила земельну ділянку й надала дозвіл на побудову храму. Вже 5 жовтня цього року єпископ Віталій Скомаровський, ординарій Луцької дієцезії, освятив майданчик, на якому споруджуватимуть костел. Він стоятиме на місці, де було католицьке кладовище.



Храм носитиме ім’я Владислава Буковинського – пароха луцького кафедрального собору Святих Апостолів Петра і Павла, в’язня радянських таборів, Апостола Казахстану, беатифікованого у 2016 р. Зауважують, це перший в Україні костел, присвячений цьому блаженному.



Урочистості розпочалися молитвою на розарії за всіх, хто спочивав на горохівському кладовищі. Після цього відбулися меса й обряд освячення місця під храм. Літургію зі своїм єпископом співслужили священники Луцької дієцезії: настоятель луцької кафедральної парафії та одночасно настоятель горохівської парафії, отець-канонік Павло Хом’як, отець-канонік Вітольд-Йосиф Ковалів, отці Роман Власюк і Марцін Цесельський. У месі взяли участь горохівські парафіяни, католики з Луцька та чисельна група паломників із Польщі.



Наприкінці єпископ Віталій подякував усім присутнім за молитву, а особливо горохівським парафіянам – католикам, які, попри все, вистояли і тепер зведуть власний храм.







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