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На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО

На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО
У Горохові єпископ Віталій Скомаровський освятив місце, де буде збудований католицький храм.

Про це повідомляє Monitor Wolynski.

У 2016 році Горохівська міська рада виділила земельну ділянку й надала дозвіл на побудову храму. Вже 5 жовтня цього року єпископ Віталій Скомаровський, ординарій Луцької дієцезії, освятив майданчик, на якому споруджуватимуть костел. Він стоятиме на місці, де було католицьке кладовище.

Храм носитиме ім’я Владислава Буковинського – пароха луцького кафедрального собору Святих Апостолів Петра і Павла, в’язня радянських таборів, Апостола Казахстану, беатифікованого у 2016 р. Зауважують, це перший в Україні костел, присвячений цьому блаженному.

Урочистості розпочалися молитвою на розарії за всіх, хто спочивав на горохівському кладовищі. Після цього відбулися меса й обряд освячення місця під храм. Літургію зі своїм єпископом співслужили священники Луцької дієцезії: настоятель луцької кафедральної парафії та одночасно настоятель горохівської парафії, отець-канонік Павло Хом’як, отець-канонік Вітольд-Йосиф Ковалів, отці Роман Власюк і Марцін Цесельський. У месі взяли участь горохівські парафіяни, католики з Луцька та чисельна група паломників із Польщі.

Наприкінці єпископ Віталій подякував усім присутнім за молитву, а особливо горохівським парафіянам – католикам, які, попри все, вистояли і тепер зведуть власний храм.

На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО
На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО
На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО
На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО
На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО
На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО
На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО
На Волині збудують новий католицький храм. ФОТО


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Теги: новий храм, католики, Горохів
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А цікаво, чи сьогодні у Польщі дають дозволи українцям на будівництво православних храмів ?
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