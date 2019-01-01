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У Луцьку судили інженера, з вини якого чоловікові відірвало руку на роботі

У Луцьку судили інженера, з вини якого чоловікові відірвало руку на роботі
Працівник підприємства ТОВ «Євровуд Україна» втратив руку на виробництві через наказ головного інженера виконувати роботи, які не входять до його посадових обов’язків.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час судового засідання встановили, що під час робочого дня 8 травня минулого року головний інженер ТОВ «Євровуд Україна» дав усне розпорядження електромонтеру виконувати роботи, які не передбачені його посадовими обов`язками, а саме – через технологічні люки ланцюгового конвеєра сушильної камери проводити видалення з тирси кусків деревини, що є роботою з підвищеною небезпекою.

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Оскільки розпорядження головного інженера є обов`язковими до виконання всіма працівниками підпорядкованих підрозділів підприємства, чоловік приступив до виконання дорученої йому роботи. Втім, під час виконання ним робіт сталося нещастя – йому відірвало руку на рівні верхньої третини плеча.

Відповідно до експертизи технічний стан транспортера скребкого, який встановлений на виробничій території ТОВ «Євровуд Україна» на вулиці Рівненській, не відповідав вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Відтак, головний інженер допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки для потерпілого. Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Таким чином, суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з керівництвом робіт з підвищеною небезпекою на такий же термін, проте змінив це покарання на умовне терміном на один рік та шість місяців.

Як розповідав у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини головний інженер підпримєства Володимир Іщинин, всі витрати, пов’язані з лікуванням чоловіка, взяло на себе «Євровуд Україна» та Фонд соціального страхування, куди підприємство сплачує внески.

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Теги: суд, інженер, Луцьк, травма
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