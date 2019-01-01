У Луцьку судили інженера, з вини якого чоловікові відірвало руку на роботі





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час судового засідання встановили, що під час робочого дня 8 травня минулого року головний інженер ТОВ «Євровуд Україна» дав усне розпорядження електромонтеру виконувати роботи, які не передбачені його посадовими обов`язками, а саме – через технологічні люки ланцюгового конвеєра сушильної камери проводити видалення з тирси кусків деревини, що є роботою з підвищеною небезпекою.



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Оскільки розпорядження головного інженера є обов`язковими до виконання всіма працівниками підпорядкованих підрозділів підприємства, чоловік приступив до виконання дорученої йому роботи. Втім, під час виконання ним робіт сталося нещастя – йому відірвало руку на рівні верхньої третини плеча.



Відповідно до експертизи технічний стан транспортера скребкого, який встановлений на виробничій території ТОВ «Євровуд Україна» на вулиці Рівненській, не відповідав вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.



Відтак, головний інженер допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки для потерпілого. Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.



Таким чином, суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з керівництвом робіт з підвищеною небезпекою на такий же термін, проте змінив це покарання на умовне терміном на один рік та шість місяців.



Як розповідав у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини головний інженер підпримєства Володимир Іщинин, всі витрати, пов’язані з лікуванням чоловіка, взяло на себе «Євровуд Україна» та Фонд соціального страхування, куди підприємство сплачує внески.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівник підприємства ТОВ «Євровуд Україна» втратив руку на виробництві через наказ головного інженера виконувати роботи, які не входять до його посадових обов’язків.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання встановили, що під час робочого дня 8 травня минулого року головний інженер ТОВ «Євровуд Україна» дав усне розпорядження електромонтеру виконувати роботи, які не передбачені його посадовими обов`язками, а саме – через технологічні люки ланцюгового конвеєра сушильної камери проводити видалення з тирси кусків деревини, що є роботою з підвищеною небезпекою.Оскільки розпорядження головного інженера є обов`язковими до виконання всіма працівниками підпорядкованих підрозділів підприємства, чоловік приступив до виконання дорученої йому роботи. Втім, під час виконання ним робіт сталося нещастя – йому відірвало руку на рівні верхньої третини плеча.Відповідно до експертизи технічний стан транспортера скребкого, який встановлений на виробничій території ТОВ «Євровуд Україна» на вулиці Рівненській, не відповідав вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.Відтак, головний інженер допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки для потерпілого. Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.Таким чином, суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з керівництвом робіт з підвищеною небезпекою на такий же термін, проте змінив це покарання на умовне терміном на один рік та шість місяців.Як розповідав у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини головний інженер підпримєства, всі витрати, пов’язані з лікуванням чоловіка, взяло на себе «Євровуд Україна» та Фонд соціального страхування, куди підприємство сплачує внески.

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