Недотримання графіків і водії-грубіяни: лучани нарікають на роботу маршруток

Мешканці Луцька нарікають на роботу маршрутних автобусів.Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.За словами директорки ЦНАПу, на лінію оперативного реагування мерії надійшло 24 звернення стосовно роботи маршруток.Нарікали лучани на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху, грубу поведінку водіїв та порушення ними правил дорожнього руху, відмову їхати до кінцевих зупинок, відсутність навігаторів та неможливість відслідкувати рух у системі МАК на маршрутах №№ 1; 2; 3; 9а; 12; 25; 28; 29; 31; 32. Всі звернення передали в управління транспорту та зв’язку.Окрім того, ще 2 повідомлення отримали через незадовільний рух тролейбусів у місті.