Недотримання графіків і водії-грубіяни: лучани нарікають на роботу маршруток
Сьогодні, 14:56
Мешканці Луцька нарікають на роботу маршрутних автобусів.
Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами директорки ЦНАПу Лариси Карп’як, на лінію оперативного реагування мерії надійшло 24 звернення стосовно роботи маршруток.
Нарікали лучани на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху, грубу поведінку водіїв та порушення ними правил дорожнього руху, відмову їхати до кінцевих зупинок, відсутність навігаторів та неможливість відслідкувати рух у системі МАК на маршрутах №№ 1; 2; 3; 9а; 12; 25; 28; 29; 31; 32. Всі звернення передали в управління транспорту та зв’язку.
Окрім того, ще 2 повідомлення отримали через незадовільний рух тролейбусів у місті.
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Про це йшлося у вівторок, 8 жовтня, під час оперативної наради у Луцькраді.
За словами директорки ЦНАПу Лариси Карп’як, на лінію оперативного реагування мерії надійшло 24 звернення стосовно роботи маршруток.
Нарікали лучани на відсутність рейсів, особливо в ранкові та вечірні години й у вихідні дні, великий інтервал та недотримання графіків руху, грубу поведінку водіїв та порушення ними правил дорожнього руху, відмову їхати до кінцевих зупинок, відсутність навігаторів та неможливість відслідкувати рух у системі МАК на маршрутах №№ 1; 2; 3; 9а; 12; 25; 28; 29; 31; 32. Всі звернення передали в управління транспорту та зв’язку.
Окрім того, ще 2 повідомлення отримали через незадовільний рух тролейбусів у місті.
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Коментарі 2
Відносно тролейбусів можна кожен день телефонувати, особливо крайні рейні рейси
Маршрутки 9а - це просто ср\чі на колесах...
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