Волинські лісівники встановили дев'ять нових зупинок. ФОТО

Лісівники ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» встановили у одноіменному районі 9 нових зупинок.Зокрема, зовсім недавно такий зупиночний пункт облаштували у селі Качин та на повороті з траси Ковель-Камінь-Каширський, – йдеться у повідомленні пресслужби волинського ОУЛМГ.Такий соціальний проект, ініційований більше року тому начальником управління, у волинських громадах отримав особливе схвалення. Проблеми відсутності комфортних місць зупинки громадського автотранспорту подекуди роками потребували вирішення. Не всі громади могли дозволити собі їх облаштування. Лісівники ж пішли найприйнятнішим шляхом – зупинки виготовляють із дерева, що водночас зручно, гарно та якісно.«У рамках співпраці з органами місцевого самоврядування на прохання сільських голів чи голів ОТГ, які звертаються до нас по допомогу з різних питань, ми йдемо назустріч і допомагаємо вирішувати подібні проблеми. Директор підприємстватакі ініціативи завжди підтримує і всіляко сприяє їх реалізації.Наразі було встановлено вже 9 таких зупинок у різних місцях. Це села Боровно, Старі Червища, Оленине, Волиця, Винівок, Качин та інші», – розповідає інженер з охорони та захисту лісу ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»За його словами, лісівники попередньо вивчають ситуацію і потреби місцевого населення. Зупинки встановлюють у тих місцях, де спостерігається найбільше скупчення людей.«Досить часто в районі можна було побачити ситуацію, що автобус зупиняється в селі, а зупиночного місця не облаштовано взагалі. Таким чином було прийнято рішення зробити кілька таких зупиночних пунктів. Ми намагаємося якомога тісніше співпрацювати з місцевим населенням, адже самі живемо у громаді. Приємно, що тепер люди вже мають змогу користуватись зупинками, перечекати негоду і дочекатися прибуття громадського транспорту. Так, зокрема, досить важливим це було питання для мешканців села Качин», – зауважив представник ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».За словами голови Качинської сільради Олександра Войтюка, на території сільської ради було ще дві зупинки – з часів радянської влади. Однак у центрі села, де сходиться 3 основних дороги, що сполучають із сусідніми селами, автозупинки взагалі ніколи не було.«Зупинка з’явилася в рамках співпраці нашої сільської ради з державним підприємством «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс». У цьому була дуже велика потреба, адже тут скупчується значна кількість людей, які прямують чи то в сусіднє село, чи в райцентр.У нашій сільській раді немає достатньо коштів, аби облаштувати такі споруди власними силами. Ми поспілкувались з лісівниками – і вони відгукнулись на наше прохання та допомогли вирішити цю проблему. Близько місяця тому тут встановили дерев’яну зупину», – розповів голова Олександр Войтюк.Він запевняє, що люди дуже вдячні, бо тепер тут можна нормально почекати громадський транспорт чи сховатися від негоди.«Ця зупинка не просто гарна і добротна, а й має важливе естетичне значення. За це ми дуже вдячні лісівникам, які посприяли у такій добрій справі», – наголосив Олександр Войтюк.