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Волинські лісівники встановили дев'ять нових зупинок. ФОТО

Волинські лісівники встановили дев'ять нових зупинок. ФОТО
Лісівники ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» встановили у одноіменному районі 9 нових зупинок.

Зокрема, зовсім недавно такий зупиночний пункт облаштували у селі Качин та на повороті з траси Ковель-Камінь-Каширський, – йдеться у повідомленні пресслужби волинського ОУЛМГ.

Такий соціальний проект, ініційований більше року тому начальником управління Олександром Кватирком, у волинських громадах отримав особливе схвалення. Проблеми відсутності комфортних місць зупинки громадського автотранспорту подекуди роками потребували вирішення. Не всі громади могли дозволити собі їх облаштування. Лісівники ж пішли найприйнятнішим шляхом – зупинки виготовляють із дерева, що водночас зручно, гарно та якісно.

«У рамках співпраці з органами місцевого самоврядування на прохання сільських голів чи голів ОТГ, які звертаються до нас по допомогу з різних питань, ми йдемо назустріч і допомагаємо вирішувати подібні проблеми. Директор підприємства Олександр Грицай такі ініціативи завжди підтримує і всіляко сприяє їх реалізації.

Наразі було встановлено вже 9 таких зупинок у різних місцях. Це села Боровно, Старі Червища, Оленине, Волиця, Винівок, Качин та інші», – розповідає інженер з охорони та захисту лісу ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» Сергій Віруцький.

За його словами, лісівники попередньо вивчають ситуацію і потреби місцевого населення. Зупинки встановлюють у тих місцях, де спостерігається найбільше скупчення людей.

«Досить часто в районі можна було побачити ситуацію, що автобус зупиняється в селі, а зупиночного місця не облаштовано взагалі. Таким чином було прийнято рішення зробити кілька таких зупиночних пунктів. Ми намагаємося якомога тісніше співпрацювати з місцевим населенням, адже самі живемо у громаді. Приємно, що тепер люди вже мають змогу користуватись зупинками, перечекати негоду і дочекатися прибуття громадського транспорту. Так, зокрема, досить важливим це було питання для мешканців села Качин», – зауважив представник ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс».

За словами голови Качинської сільради Олександра Войтюка, на території сільської ради було ще дві зупинки – з часів радянської влади. Однак у центрі села, де сходиться 3 основних дороги, що сполучають із сусідніми селами, автозупинки взагалі ніколи не було.

«Зупинка з’явилася в рамках співпраці нашої сільської ради з державним підприємством «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс». У цьому була дуже велика потреба, адже тут скупчується значна кількість людей, які прямують чи то в сусіднє село, чи в райцентр.

У нашій сільській раді немає достатньо коштів, аби облаштувати такі споруди власними силами. Ми поспілкувались з лісівниками – і вони відгукнулись на наше прохання та допомогли вирішити цю проблему. Близько місяця тому тут встановили дерев’яну зупину», – розповів голова Олександр Войтюк.

Він запевняє, що люди дуже вдячні, бо тепер тут можна нормально почекати громадський транспорт чи сховатися від негоди.

«Ця зупинка не просто гарна і добротна, а й має важливе естетичне значення. За це ми дуже вдячні лісівникам, які посприяли у такій добрій справі», – наголосив Олександр Войтюк.

Волинські лісівники встановили дев'ять нових зупинок. ФОТО
Волинські лісівники встановили дев'ять нових зупинок. ФОТО
Волинські лісівники встановили дев'ять нових зупинок. ФОТО
Волинські лісівники встановили дев'ять нових зупинок. ФОТО
Волинські лісівники встановили дев'ять нових зупинок. ФОТО

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Теги: лісівники, Волинь, зупинка
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