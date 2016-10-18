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Суд виправдав солдата 14-ої бригади, якого звинувачували у вбивстві товариша по службі

Суд виправдав солдата 14-ої бригади, якого звинувачували у вбивстві товариша по службі
Рубіжанський міський суд 30 вересня виправдав солдата, якого звинувачували у вбивстві товариша по службі на даху Луганської ТЕС у Щасті.

Про це йдеться в судових матеріалах, - пише видання LB.ua.

За даними слідства, 25 червня 2017 року обвинувачений солдат 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил заступив зі своїм товаришем по службі, молодшим сержантом, на чергування на даху ТЕС в Щасті. Там військові почали пити горілку і пиво, а вночі між ними сталася сварка з бійкою.

Підсудний під час сварки взяв шматок арматури, вдарив опонента по потилиці і проломив йому голову. Щоб приховати сліди злочину, військовий зробив одиночний постріл з автомата і представив усе так, ніби його товариш по службі вчинив самогубство, а потім вдарився головою об розташований на даху кран.

Слідчі не повірили в його версію і затримали.

Справа розглядалася два роки і в підсумку підозрюваного виправдали. Судді дійшли висновку, що ключові докази, зібрані слідством, є неприпустимими. З'ясувалося, що слідчі дії проводилися без участі адвоката, а огляд місця злочину проводився без санкції суду.

Усі докази сторони звинувачення суд відхилив, і обвинуваченого відпустили.

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Теги: суд, вбивство, солдат, АТО
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