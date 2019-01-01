Де у Луцьку та на Волині не буде світла 9 жовтня

На Волині 9 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00 - 17:00с. Заріччя, вул.: Шевченка2. 09:00 - 17:00с. Яковичі, вул.: Жовтнева, СільськаВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-85 буде виконуватись чистка траси;; 10:00 - 17:00 с. Милятин вул. Грицюка2 КТП-61 буде виконуватись ущільнення щита КТП 10:00 - 17:00 с. Радовичі вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Шкільна1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-118 09:30 – 17:00 с. Качин, вул.. Глинька.2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-135 09:00 – 17:00 СДПЧ-8 (пожежна частина). м. Камінь – Каширський, вул.. Неродів, пров. Польовий.1 ПЛ-10 кВ 70-03 11:00-17:00ПЛ-10 кВ 70-03КТП-45с.МуравищеСГВК`Муравищенське`ФОП Мелех Михайло КостянтиновичКТП-163с.МуравищеСГВК "Муравищанське"КТП-164 с.МуравищеФОП Навроцька Софія ГригорівнаТСЛ `Мічурінець`КТП-370 с.МуравищеДП "Ківерцівське лісове господарство"КТП-450 с.МуравищеФОП Герасимюк Лідія ІвнівнаВідділ освітиРелігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КПМихайлюк Віталій ВолодимировичКТП-451 с.Муравище Ківерцівське сільське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"ФОП Радчук Юрій СтепановичКТП-452Відділ культури і туризмуКТП-551 с.МуравищеТСЛ `Мічурінець`КТП-552 с.МуравищеТСЛ `Мічурінець`ПЛ-10 кВ 70-03КТП-45с.МуравищеКТП-163с.МуравищеКТП-164 с.МуравищеКТП-370 с.МуравищеКТП-450 с.Муравищевул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,вул.Шкільна,буд.1-11(непарні0,вул.2-18(парні) вул.Центральна,буд.1-30вул.Шкільна,20-44КТП-451 с.Муравищевул.Центральна,буд.32-48(парні)вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29, вул.Робітнича, буд.25-30,32-60КТП-452вул.Центральна,буд.54-86вул.Центральна,буд.21-33,(непарні),вул.Молодіжна,10-24(парні)КТП-551 с.МуравищеТСЛ `Мічурінець`2 КТП-417 10:00-15:00КТП-417 с.ПрилуцькеСГВК "Прилуцький"ФОП Коновалюк Аркадій ВолодимировичФОП Шевчук Олександр ВолодимировичФОП Мороз Олександр АдамовичПринда Людмила СергіївнаФОП Рубін Андрій Вікторович КТП-417 с.Прилуцькевул.Запольська3 КТП-417 9:00-17:00КТП-417 с.Покащів КТП-417 с.Покащівс.Покащів/частково/Ковельський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4кВ від КТП №400 9:00-17:00 Ковельське УВКГПТМ "Ковельтепло"Ковельське РЖКП №2ФОП Гнатюк М.М.МПП "Віктор"БК "Рідня"ФОП Антонюк Я.І.ФОП Капітула М.П.ФОП Чабан Р.М.КП "Волиньпобут"ОСБКЖБ "Едем"ТзОВ "Ковельагробуд"ФОП Разумнікова С.ОДубівське СТТзОВ "Електро"С/Р Дубове м.Ковель, вул.Ватутіна2.ПС №100 «Любитів» ПЛ – 10 кВ Л.100-01, Л.100-02, Л.100-06, Л.100-07, Л.100-11, Л.100-129:00-17:00 СФГ "Фасти"ПрАТ "МТС УКРАЇНА"Філія ДВТП"Волиньфар"СТ "Каскад-Плюс"ПАТ"Укртелеком"С/Р ЛюбитівКовельське МТМОПАТ"Укртрансгаз"Львівська філія ПрАТ"Київстар"С/Р ДроздніЛьвівська залізницяСТз ОВ "Птахівниче"ФОП Демчук С.М.ЦеркваПрАТ "СК "Уніка"УДП "Укрінтеравтосервіс"с.Любитівс.Воронас.Рокитницяс.Дроздніс.Воля ЛюбитівськаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00 – 17:00 Дитячий садок, ФАП, клуб, приміщення с\р с.Коршів,ФОП Нечипорук В.З.,ПАТ Укртелеком с. Коршів вул. Л.Українки1. 9:00-17:00м. Любомль вул ГрушевськогоУкр армії Бірківська2. 9:00-17:00с.Висоцьк3. 9:00-17:00смт. Шацьк вул; 8Березня, 1 Травня, ВишневаВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1.09:00-17:00Стоматологія, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськвул.Зелена, 1-15, 16А, 2-14п-т Дружби, 31-41вул.Світла, 1-37, 2-32вул.Героїв УПАВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка с.Трилісціс.Мар’янівкас.Линівкас.Малинівка6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забарас.Мирославкас.Мильськс.Забарас.Мирославкас.Мильськ11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духчес.Береговес.Сокіл кар’єр.с.Духчес.Береговес.Сокіл1. 10:00 – 16:00База відпичинку Хвиля,Стожари, Об"єднана, Мисливська, Мрія, школа с Поліське, с. Брунетівка-повністю.1. 10:00-16:30с. Липа2 ПЛ-0,4 кВКТП-300 Л-3 11:00-13:00 ФОП Базярук В.В.- бар – магазин, школа, СКЗ с Блаженик3 ПЛ-0,4 кВКТП-110 10:00-16:30 ТзОВ « АПК Волинь» - бригада с.Сомин