Де у Луцьку та на Волині не буде світла 9 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині 9 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Заріччя, вул.: Шевченка
2. 09:00 - 17:00
с. Яковичі, вул.: Жовтнева, Сільська
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-85 буде виконуватись чистка траси;; 10:00 - 17:00 с. Милятин вул. Грицюка
2 КТП-61 буде виконуватись ущільнення щита КТП 10:00 - 17:00 с. Радовичі вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Шкільна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-118 09:30 – 17:00 с. Качин, вул.. Глинька.
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-135 09:00 – 17:00 СДПЧ-8 (пожежна частина). м. Камінь – Каширський, вул.. Неродів, пров. Польовий.
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ 70-03 11:00-17:00
ПЛ-10 кВ 70-03
КТП-45с.Муравище
СГВК`Муравищенське`
ФОП Мелех Михайло Костянтинович
КТП-163с.Муравище
СГВК "Муравищанське"
КТП-164 с.Муравище
ФОП Навроцька Софія Григорівна
ТСЛ `Мічурінець`
КТП-370 с.Муравище
ДП "Ківерцівське лісове господарство"
КТП-450 с.Муравище
ФОП Герасимюк Лідія Івнівна
Відділ освіти
Релігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП
Михайлюк Віталій Володимирович
КТП-451 с.Муравище Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Радчук Юрій Степанович
КТП-452
Відділ культури і туризму
КТП-551 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
КТП-552 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
ПЛ-10 кВ 70-03
КТП-45с.Муравище
КТП-163с.Муравище
КТП-164 с.Муравище
КТП-370 с.Муравище
КТП-450 с.Муравище
вул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Шкільна,буд.1-11(непарні0,вул.2-18(парні) вул.Центральна,буд.1-30
вул.Шкільна,20-44
КТП-451 с.Муравище
вул.Центральна,буд.32-48(парні)
вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29, вул.Робітнича, буд.25-30,32-60
КТП-452
вул.Центральна,буд.54-86
вул.Центральна,буд.21-33,(непарні),вул.Молодіжна,10-24(парні)
КТП-551 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
2 КТП-417 10:00-15:00
КТП-417 с.Прилуцьке
СГВК "Прилуцький"
ФОП Коновалюк Аркадій Володимирович
ФОП Шевчук Олександр Володимирович
ФОП Мороз Олександр Адамович
Принда Людмила Сергіївна
ФОП Рубін Андрій Вікторович КТП-417 с.Прилуцьке
вул.Запольська
3 КТП-417 9:00-17:00
КТП-417 с.Покащів КТП-417 с.Покащів
с.Покащів/частково/
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №400 9:00-17:00 Ковельське УВКГ
ПТМ "Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Гнатюк М.М.
МПП "Віктор"
БК "Рідня"
ФОП Антонюк Я.І.
ФОП Капітула М.П.
ФОП Чабан Р.М.
КП "Волиньпобут"
ОСБКЖБ "Едем"
ТзОВ "Ковельагробуд"
ФОП Разумнікова С.О
Дубівське СТ
ТзОВ "Електро"
С/Р Дубове м.Ковель, вул.Ватутіна
2.
ПС №100 «Любитів» ПЛ – 10 кВ Л.100-01, Л.100-02, Л.100-06, Л.100-07, Л.100-11, Л.100-12
9:00-17:00 СФГ "Фасти"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Філія ДВТП"Волиньфар"
СТ "Каскад-Плюс"
ПАТ"Укртелеком"
С/Р Любитів
Ковельське МТМО
ПАТ"Укртрансгаз"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
С/Р Дроздні
Львівська залізниця
СТз ОВ "Птахівниче"
ФОП Демчук С.М.
Церква
ПрАТ "СК "Уніка"
УДП "Укрінтеравтосервіс"
с.Любитів
с.Ворона
с.Рокитниця
с.Дроздні
с.Воля Любитівська
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 09:00 – 17:00 Дитячий садок, ФАП, клуб, приміщення с\р с.Коршів,
ФОП Нечипорук В.З.,
ПАТ Укртелеком с. Коршів вул. Л.Українки
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м. Любомль вул ГрушевськогоУкр армії Бірківська
2. 9:00-17:00
с.Висоцьк
3. 9:00-17:00
смт. Шацьк вул; 8Березня, 1 Травня, Вишнева
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
Стоматологія, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ
вул.Зелена, 1-15, 16А, 2-14
п-т Дружби, 31-41
вул.Світла, 1-37, 2-32
вул.Героїв УПА
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1. 10:00 – 16:00
База відпичинку Хвиля,Стожари, Об"єднана, Мисливська, Мрія, школа с Поліське, с. Брунетівка-повністю.
Турійський район
1. 10:00-16:30
с. Липа
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-3 11:00-13:00 ФОП Базярук В.В.- бар – магазин, школа, СКЗ с Блаженик
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-110 10:00-16:30 ТзОВ « АПК Волинь» - бригада с.Сомин
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
с. Заріччя, вул.: Шевченка
2. 09:00 - 17:00
с. Яковичі, вул.: Жовтнева, Сільська
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-85 буде виконуватись чистка траси;; 10:00 - 17:00 с. Милятин вул. Грицюка
2 КТП-61 буде виконуватись ущільнення щита КТП 10:00 - 17:00 с. Радовичі вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Шкільна
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-118 09:30 – 17:00 с. Качин, вул.. Глинька.
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 ЗТП-135 09:00 – 17:00 СДПЧ-8 (пожежна частина). м. Камінь – Каширський, вул.. Неродів, пров. Польовий.
Ківерцівський район
1 ПЛ-10 кВ 70-03 11:00-17:00
ПЛ-10 кВ 70-03
КТП-45с.Муравище
СГВК`Муравищенське`
ФОП Мелех Михайло Костянтинович
КТП-163с.Муравище
СГВК "Муравищанське"
КТП-164 с.Муравище
ФОП Навроцька Софія Григорівна
ТСЛ `Мічурінець`
КТП-370 с.Муравище
ДП "Ківерцівське лісове господарство"
КТП-450 с.Муравище
ФОП Герасимюк Лідія Івнівна
Відділ освіти
Релігійна гром. св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП
Михайлюк Віталій Володимирович
КТП-451 с.Муравище Ківерцівське сільське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
ФОП Радчук Юрій Степанович
КТП-452
Відділ культури і туризму
КТП-551 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
КТП-552 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
ПЛ-10 кВ 70-03
КТП-45с.Муравище
КТП-163с.Муравище
КТП-164 с.Муравище
КТП-370 с.Муравище
КТП-450 с.Муравище
вул.Шкільна,буд.13-33,вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Шкільна,буд.1-11(непарні0,вул.2-18(парні) вул.Центральна,буд.1-30
вул.Шкільна,20-44
КТП-451 с.Муравище
вул.Центральна,буд.32-48(парні)
вул.Робітнича,буд.14-24,31,,вул.Селянська,буд.11-29, вул.Робітнича, буд.25-30,32-60
КТП-452
вул.Центральна,буд.54-86
вул.Центральна,буд.21-33,(непарні),вул.Молодіжна,10-24(парні)
КТП-551 с.Муравище
ТСЛ `Мічурінець`
2 КТП-417 10:00-15:00
КТП-417 с.Прилуцьке
СГВК "Прилуцький"
ФОП Коновалюк Аркадій Володимирович
ФОП Шевчук Олександр Володимирович
ФОП Мороз Олександр Адамович
Принда Людмила Сергіївна
ФОП Рубін Андрій Вікторович КТП-417 с.Прилуцьке
вул.Запольська
3 КТП-417 9:00-17:00
КТП-417 с.Покащів КТП-417 с.Покащів
с.Покащів/частково/
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №400 9:00-17:00 Ковельське УВКГ
ПТМ "Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
ФОП Гнатюк М.М.
МПП "Віктор"
БК "Рідня"
ФОП Антонюк Я.І.
ФОП Капітула М.П.
ФОП Чабан Р.М.
КП "Волиньпобут"
ОСБКЖБ "Едем"
ТзОВ "Ковельагробуд"
ФОП Разумнікова С.О
Дубівське СТ
ТзОВ "Електро"
С/Р Дубове м.Ковель, вул.Ватутіна
2.
ПС №100 «Любитів» ПЛ – 10 кВ Л.100-01, Л.100-02, Л.100-06, Л.100-07, Л.100-11, Л.100-12
9:00-17:00 СФГ "Фасти"
ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Філія ДВТП"Волиньфар"
СТ "Каскад-Плюс"
ПАТ"Укртелеком"
С/Р Любитів
Ковельське МТМО
ПАТ"Укртрансгаз"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
С/Р Дроздні
Львівська залізниця
СТз ОВ "Птахівниче"
ФОП Демчук С.М.
Церква
ПрАТ "СК "Уніка"
УДП "Укрінтеравтосервіс"
с.Любитів
с.Ворона
с.Рокитниця
с.Дроздні
с.Воля Любитівська
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1. 09:00 – 17:00 Дитячий садок, ФАП, клуб, приміщення с\р с.Коршів,
ФОП Нечипорук В.З.,
ПАТ Укртелеком с. Коршів вул. Л.Українки
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м. Любомль вул ГрушевськогоУкр армії Бірківська
2. 9:00-17:00
с.Висоцьк
3. 9:00-17:00
смт. Шацьк вул; 8Березня, 1 Травня, Вишнева
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
Стоматологія, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ
вул.Зелена, 1-15, 16А, 2-14
п-т Дружби, 31-41
вул.Світла, 1-37, 2-32
вул.Героїв УПА
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл
Старовижівський район
1. 10:00 – 16:00
База відпичинку Хвиля,Стожари, Об"єднана, Мисливська, Мрія, школа с Поліське, с. Брунетівка-повністю.
Турійський район
1. 10:00-16:30
с. Липа
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-3 11:00-13:00 ФОП Базярук В.В.- бар – магазин, школа, СКЗ с Блаженик
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-110 10:00-16:30 ТзОВ « АПК Волинь» - бригада с.Сомин
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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