Ціни на сигарети зростуть: коли і на скільки
Сьогодні, 20:52
Окремі норми ухваленого Верховною Радою законопроекту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів можуть призвести до зростання середньої ціни на сигарети на 18%.
Про це йдеться в зверненні асоціації "Укртютюн" до народних депутатів, повідомляє Agronews.
Так, 4 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроекту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів та ЄСВ.
Як зазначають у листі "Укртютюну", документ містив нелогічну для його змісту поправку депутатів "Слуги народу" Олександра Дубінського та Олександра Юрченка.
"Зазначена поправка була внесена з порушенням регламенту та жодним чином не пов’язана зі змістом законопроекту", — наголошують в Асоціації.
Виходячи із згаданої поправки до законопроекту:
Депутати запропонували до 1 січня 2021 року зобов'язати виробників сигарет продавати свою продукцію компаніям, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, за цінами, що не перевищують 80% від максимальної ціни в роздробі з урахуванням ПДВ та акцизного збору. За невиконання штраф — 100% вартості реалізованої продукції,але не менше 200 тисяч гривень.
У свою чергу компанії, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, повинні продавати тютюнові вироби підприємствам, що отримали ліцензію на роздрібну торгівлю, за цінами, що не перевищують 87% від максимальної ціни в роздробі з урахуванням ПДВ та акцизного збору. За невиконання штраф — 100% вартості реалізованої продукції, але не менше 100 тисяс гривень.
Зазначений розподіл не розповсюджуватиметься на виробництво сигар і тютюну для самокруток.
За підрахунками Асоціації, таке нововведення призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому 7 гривень на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 гривень на пачку), як це передбачено Податковим кодексом.
"Це означатиме подорожчання сигарет в середньому на 13 гривень, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", — запевняють в Асоціації.
Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"— № 1049.
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Про це йдеться в зверненні асоціації "Укртютюн" до народних депутатів, повідомляє Agronews.
Так, 4 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроекту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів та ЄСВ.
Як зазначають у листі "Укртютюну", документ містив нелогічну для його змісту поправку депутатів "Слуги народу" Олександра Дубінського та Олександра Юрченка.
"Зазначена поправка була внесена з порушенням регламенту та жодним чином не пов’язана зі змістом законопроекту", — наголошують в Асоціації.
Виходячи із згаданої поправки до законопроекту:
Депутати запропонували до 1 січня 2021 року зобов'язати виробників сигарет продавати свою продукцію компаніям, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, за цінами, що не перевищують 80% від максимальної ціни в роздробі з урахуванням ПДВ та акцизного збору. За невиконання штраф — 100% вартості реалізованої продукції,але не менше 200 тисяч гривень.
У свою чергу компанії, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, повинні продавати тютюнові вироби підприємствам, що отримали ліцензію на роздрібну торгівлю, за цінами, що не перевищують 87% від максимальної ціни в роздробі з урахуванням ПДВ та акцизного збору. За невиконання штраф — 100% вартості реалізованої продукції, але не менше 100 тисяс гривень.
Зазначений розподіл не розповсюджуватиметься на виробництво сигар і тютюну для самокруток.
За підрахунками Асоціації, таке нововведення призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому 7 гривень на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 гривень на пачку), як це передбачено Податковим кодексом.
"Це означатиме подорожчання сигарет в середньому на 13 гривень, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", — запевняють в Асоціації.
Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"— № 1049.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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