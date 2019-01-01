Ціни на сигарети зростуть: коли і на скільки





Про це йдеться в зверненні асоціації "Укртютюн" до народних депутатів, повідомляє



Так, 4 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроекту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів та ЄСВ.



Як зазначають у листі "Укртютюну", документ містив нелогічну для його змісту поправку депутатів "Слуги народу" Олександра Дубінського та Олександра Юрченка.



"Зазначена поправка була внесена з порушенням регламенту та жодним чином не пов’язана зі змістом законопроекту", — наголошують в Асоціації.



Виходячи із згаданої поправки до законопроекту:



Депутати запропонували до 1 січня 2021 року зобов'язати виробників сигарет продавати свою продукцію компаніям, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, за цінами, що не перевищують 80% від максимальної ціни в роздробі з урахуванням ПДВ та акцизного збору. За невиконання штраф — 100% вартості реалізованої продукції,але не менше 200 тисяч гривень.



У свою чергу компанії, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, повинні продавати тютюнові вироби підприємствам, що отримали ліцензію на роздрібну торгівлю, за цінами, що не перевищують 87% від максимальної ціни в роздробі з урахуванням ПДВ та акцизного збору. За невиконання штраф — 100% вартості реалізованої продукції, але не менше 100 тисяс гривень.



Зазначений розподіл не розповсюджуватиметься на виробництво сигар і тютюну для самокруток.



За підрахунками Асоціації, таке нововведення призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому 7 гривень на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 гривень на пачку), як це передбачено Податковим кодексом.



"Це означатиме подорожчання сигарет в середньому на 13 гривень, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", — запевняють в Асоціації.



Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"— № 1049.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окремі норми ухваленого Верховною Радою законопроекту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів можуть призвести до зростання середньої ціни на сигарети на 18%.Про це йдеться в зверненні асоціації "Укртютюн" до народних депутатів, повідомляє Agronews. Так, 4 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроекту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів та ЄСВ.Як зазначають у листі "Укртютюну", документ містив нелогічну для його змісту поправку депутатів "Слуги народу"та"Зазначена поправка була внесена з порушенням регламенту та жодним чином не пов’язана зі змістом законопроекту", — наголошують в Асоціації.Виходячи із згаданої поправки до законопроекту:Депутати запропонували до 1 січня 2021 року зобов'язати виробників сигарет продавати свою продукцію компаніям, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, за цінами, що не перевищують 80% від максимальної ціни в роздробі з урахуванням ПДВ та акцизного збору. За невиконання штраф — 100% вартості реалізованої продукції,але не менше 200 тисяч гривень.У свою чергу компанії, які отримали ліцензію на оптову торгівлю тютюном, повинні продавати тютюнові вироби підприємствам, що отримали ліцензію на роздрібну торгівлю, за цінами, що не перевищують 87% від максимальної ціни в роздробі з урахуванням ПДВ та акцизного збору. За невиконання штраф — 100% вартості реалізованої продукції, але не менше 100 тисяс гривень.Зазначений розподіл не розповсюджуватиметься на виробництво сигар і тютюну для самокруток.За підрахунками Асоціації, таке нововведення призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому 7 гривень на пачку) додатково до підвищення ціни, обумовленої збільшенням акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 гривень на пачку), як це передбачено Податковим кодексом."Це означатиме подорожчання сигарет в середньому на 13 гривень, що призведе до додаткового зростання обсягу нелегальної торгівлі", — запевняють в Асоціації.Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"— № 1049.

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