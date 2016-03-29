Студент з Волині переміг на всеукраїнській олімпіаді з інформатики

Андрій Юхимчук посів перше місце на всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Осінь 2019» з інформатики.



Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у Facebook, - пише

За цей здобуток хлопця нагородили дипломом переможця, а підготувала студента до олімпіади викладачка Тетяна Хоружа.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студент Любешівського технічного коледжупосів перше місце на всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Осінь 2019» з інформатики.Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у Facebook, - пише Район.in.ua.

За цей здобуток хлопця нагородили дипломом переможця, а підготувала студента до олімпіади викладачка Тетяна Хоружа.

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