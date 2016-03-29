Студент з Волині переміг на всеукраїнській олімпіаді з інформатики
Сьогодні, 15:58
Студент Любешівського технічного коледжу Андрій Юхимчук посів перше місце на всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Осінь 2019» з інформатики.
Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у Facebook, - пише Район.in.ua.
За цей здобуток хлопця нагородили дипломом переможця, а підготувала студента до олімпіади викладачка Тетяна Хоружа.
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Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у Facebook, - пише Район.in.ua.
За цей здобуток хлопця нагородили дипломом переможця, а підготувала студента до олімпіади викладачка Тетяна Хоружа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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