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Студент з Волині переміг на всеукраїнській олімпіаді з інформатики

Студент з Волині переміг на всеукраїнській олімпіаді з інформатики
Студент Любешівського технічного коледжу Андрій Юхимчук посів перше місце на всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта Осінь 2019» з інформатики.

Про це повідомляють на сторінці навчального закладу у Facebook, - пише Район.in.ua.

За цей здобуток хлопця нагородили дипломом переможця, а підготувала студента до олімпіади викладачка Тетяна Хоружа.

Студент з Волині переміг на всеукраїнській олімпіаді з інформатики



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Теги: всеукраїнська олімпіада, інформатика
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