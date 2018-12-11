вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судитимуть двох чоловіків, які приторговували наркотиками

На Волині судитимуть двох чоловіків, які приторговували наркотиками
Двох волинян судитимуть за наркозлочини.

Про це інформує прокуратура Волині.

26-річний маневичанин двічі упродовж червня-липня 2019 року збував громадянам канабіс.

Цей же особливо небезпечний наркотичний засіб у згортках виявили та вилучили в нього за місцем проживання правоохоронці у ході проведення обшуку в оселі 23 липня цього року.

30-річний уродженець Ківерець у лютому-червні 2019 року тричі збував охочим амфетамін. 14 пакетиків із психотропами вилучили у нього під час обшуку 27 червня 2019 року.

Обох чоловіків обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України.

За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Волинь, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі горіла літня кухня
Сьогодні, 16:45
Волинські лікарі розповіли, хто найбільше ризикує захворіти на грип
Сьогодні, 16:44
На Волині судитимуть двох чоловіків, які приторговували наркотиками
Сьогодні, 16:30
Владика Михаїл відвідав вперше громаду поблизу Луцька, яка перейшла до ПЦУ. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Волинянин, який зрадив державі, не нестиме відповідальності
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
На Волині судитимуть наркоторговців На Волині судитимуть наркоторговців
13 серпень, 14:32
Волинянин намагався підкинути наркотики на територію виправної колонії Волинянин намагався підкинути наркотики на територію виправної колонії
06 травень, 17:03
За продаж частини наркотичної таблетки волинянин «сяде» на 4 роки За продаж частини наркотичної таблетки волинянин «сяде» на 4 роки
11 грудень, 2018, 17:04
У луцькій лікарні жінка торгувала наркотиками У луцькій лікарні жінка торгувала наркотиками
20 листопад, 2018, 08:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Встановили особу чоловіка, який може бути причетний до погроз зґвалтуванням школяркам у Луцьку
07 жовтень, 17:35
 1
У полі знайшли тіло волинянина, який перебував у розшуку
Сьогодні, 17:37
 0
Канадські лікарі проводитимуть пластичні операції учасникам АТО
Сьогодні, 17:29
 0
Юні бандуристки з Волині тріумфували на міжнародному конкурсі в Італії
Сьогодні, 17:16
 0
Студента луцького коледжу спіймали з наркотиками, купленими в інтернеті
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿