На Волині судитимуть двох чоловіків, які приторговували наркотиками
Сьогодні, 16:30
Двох волинян судитимуть за наркозлочини.
Про це інформує прокуратура Волині.
26-річний маневичанин двічі упродовж червня-липня 2019 року збував громадянам канабіс.
Цей же особливо небезпечний наркотичний засіб у згортках виявили та вилучили в нього за місцем проживання правоохоронці у ході проведення обшуку в оселі 23 липня цього року.
30-річний уродженець Ківерець у лютому-червні 2019 року тричі збував охочим амфетамін. 14 пакетиків із психотропами вилучили у нього під час обшуку 27 червня 2019 року.
Обох чоловіків обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України.
За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це інформує прокуратура Волині.
26-річний маневичанин двічі упродовж червня-липня 2019 року збував громадянам канабіс.
Цей же особливо небезпечний наркотичний засіб у згортках виявили та вилучили в нього за місцем проживання правоохоронці у ході проведення обшуку в оселі 23 липня цього року.
30-річний уродженець Ківерець у лютому-червні 2019 року тричі збував охочим амфетамін. 14 пакетиків із психотропами вилучили у нього під час обшуку 27 червня 2019 року.
Обох чоловіків обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України.
За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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