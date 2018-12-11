На Волині судитимуть двох чоловіків, які приторговували наркотиками

Двох волинян судитимуть за наркозлочини.Про це інформує прокуратура Волині.26-річний маневичанин двічі упродовж червня-липня 2019 року збував громадянам канабіс.Цей же особливо небезпечний наркотичний засіб у згортках виявили та вилучили в нього за місцем проживання правоохоронці у ході проведення обшуку в оселі 23 липня цього року.30-річний уродженець Ківерець у лютому-червні 2019 року тричі збував охочим амфетамін. 14 пакетиків із психотропами вилучили у нього під час обшуку 27 червня 2019 року.Обох чоловіків обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 КК України.За вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.