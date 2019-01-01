Волинянин, який зрадив державі, не нестиме відповідальності





Про це повідомили у



Як повідомлялося раніше, Управління СБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області зібрало докази вчинення волинянином державної зради, що виразилося в умисному скоєнні діяння на шкоду інформаційній безпеці України, наданні представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.



Громадянин, перебуваючи на території іншої держави та потрапивши в поле зору її правоохоронних органів у зв’язку із вчиненням правопорушень, в липні 2018 року надав добровільну усну та письмову згоду співробітнику закордонної спецслужби на конфіденційне співробітництво, обравши собі псевдонім.



Діючи у такий спосіб, волинянин вступив в агентурні відносини зі спецслужбою та створив умови для здійснення розвідувально-підривної діяльності іноземним спеціальним службам на території України.



Суд визнав його винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.



З урахуванням особи обвинуваченого, його щирого розкаяння у вчиненому та його з’явлення із зізнанням до правоохоронних органів, у відповідності до ч. 2 ст. 111 КК України, чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відбувся суд на 24-річним мешканцем Іваничівського району, якого звинувачували у державній зраді.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури у Волинській області.Як повідомлялося раніше, Управління СБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області, що виразилося в умисному скоєнні діяння на шкоду інформаційній безпеці України, наданні представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.Громадянин, перебуваючи на території іншої держави та потрапивши в поле зору її правоохоронних органів у зв’язку із вчиненням правопорушень, в липні 2018 року надав добровільну усну та письмову згоду співробітнику закордонної спецслужби на конфіденційне співробітництво, обравши собі псевдонім.Діючи у такий спосіб, волинянин вступив в агентурні відносини зі спецслужбою та створив умови для здійснення розвідувально-підривної діяльності іноземним спеціальним службам на території України.Суд визнав його винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.З урахуванням особи обвинуваченого, його щирого розкаяння у вчиненому та його з’явлення із зізнанням до правоохоронних органів, у відповідності до ч. 2 ст. 111 КК України, чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності.

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