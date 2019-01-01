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Волинянин, який зрадив державі, не нестиме відповідальності

Волинянин, який зрадив державі, не нестиме відповідальності
Відбувся суд на 24-річним мешканцем Іваничівського району, якого звинувачували у державній зраді.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури у Волинській області.

Як повідомлялося раніше, Управління СБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області зібрало докази вчинення волинянином державної зради, що виразилося в умисному скоєнні діяння на шкоду інформаційній безпеці України, наданні представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Громадянин, перебуваючи на території іншої держави та потрапивши в поле зору її правоохоронних органів у зв’язку із вчиненням правопорушень, в липні 2018 року надав добровільну усну та письмову згоду співробітнику закордонної спецслужби на конфіденційне співробітництво, обравши собі псевдонім.

Діючи у такий спосіб, волинянин вступив в агентурні відносини зі спецслужбою та створив умови для здійснення розвідувально-підривної діяльності іноземним спеціальним службам на території України.

Суд визнав його винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

З урахуванням особи обвинуваченого, його щирого розкаяння у вчиненому та його з’явлення із зізнанням до правоохоронних органів, у відповідності до ч. 2 ст. 111 КК України, чоловіка звільнили від кримінальної відповідальності.

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Теги: суд, Волинь, зрада
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